تصريحات مستفزة لـ وزير المالية الإسرائـ ـيلي بشأن تهجير سكان غـ ـزة

قال وزير المالية الإسرائـ ـيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن إسرائـ ـيل تعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية لتحديد البلدان التي يمكن أن تستقبل سكان قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” أبرز تصريحات وزير المالية الإسرائـ ـيلي بتسلئيل سموتريتش المستفزة بشأن خطة إسرائـ ـيل لـ تهجير سكان غـ ـزة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.

وزير المالية الإسرائـ ـيلي يكشف تفاصيل خطة تهجير سكان غـ ـزة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية

قال وزير المالية الإسرائـ ـيلي إن هناك استعدادات لإنشاء إدارة هجرة كبيرة جداً في وزارة الأمن، تهدف إلى تنظيم عملية الهجرة الجماعية.

سكان غـ ـزة

وأضاف وزير المالية الإسرائـ ـيلي، في تصريحات له: "إذا أخرجنا 5 آلاف شخص يومياً من قطاع غـ ـزة، فإن الأمر سيستغرق حوالي عام كامل لإتمام هذه العملية، مشيراً إلى أن إسرائـ ـيل تسعى إلى تسريع تنفيذ هذه الخطة في ظل الظروف الحالية.

وتابع وزير المالية الإسرائـ ـيلي أن الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بصدد تنفيذ خطة جديدة من شأنها تشجيع سكان غـ ـزة على الرحيل من أراضيهم، وهو ما يُمثل اعترافًا صريحًا من قبل سلطات الاحتـ ـلال بمواصلة الانتـ ـهاكات.

وزير المالية الإسرائـ ـيلي: سيتم قطع الكهرباء والماء وفتح أبواب الجـ ـحيم على قطاع غـ ـزة

واستطرد وزير المالية الإسرائـ ـيلي: "الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والماء وفتح أبواب الجـ ـحيم على قطاع غـ ـزة في هـ ـجوم قـ ـوي وقـ ـاتل وسريع سيؤدي إلى احتـ ـلال الأرض وتحريك خطة ترامب لتشجيع هجرة سكان غـ ـزة.

ما آخر تطورات مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة؟

من ناحية أخري، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائـ ـيل سترسل وفدًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الاثنين المقبل، بهدف دفع مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة إلى الأمام.

حماس توافق علي مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

وفي نفس الصدد، أعلنت حركة حماس اليوم الأحد أن وفدها بحث في القاهرة تطبيق مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة ومسار مفاوضات تبادل الأسرى، مشيرةً إلى موافقتها على مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأوضحت حركة حماس، في بيان رسمي، أنها وافقت على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتألف من شخصيات وطنية مستقلة، لتتولى إدارة قطاع غـ ـزة مؤقتًا، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.

سكان غـ ـزة

حماس تؤكد ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

وأشارت حركة حماس إلى أن وفد حماس برئاسة محمد درويش ناقش مع المسؤولين المصريين آليات تنفيذ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك البدء الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط، ورفض أي محاولات تهجير لسكان غـ ـزة.

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