عاجل.. انفراجة في مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

شهدت مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة بين إسرائـ ـيل وحركة حماس انفراجة، اليوم الأحد، وذلك بعدما شهدت حالة تجمد من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل ما شهدته مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة من تقدم ملحوظ من جانب إسرائـ ـيل وحركة حماس.

ما آخر تطورات مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة؟

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائـ ـيل سترسل وفدًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الاثنين المقبل، بهدف دفع مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة إلى الأمام.

نتنياهو

حماس توافق علي مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

وفي نفس الصدد، أعلنت حركة حماس اليوم الأحد أن وفدها بحث في القاهرة تطبيق مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة ومسار مفاوضات تبادل الأسرى، مشيرةً إلى موافقتها على مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأوضحت حركة حماس، في بيان رسمي، أنها وافقت على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتألف من شخصيات وطنية مستقلة، لتتولى إدارة قطاع غـ ـزة مؤقتًا، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.

حماس تؤكد ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

وأشارت حركة حماس إلى أن وفد حماس برئاسة محمد درويش ناقش مع المسؤولين المصريين آليات تنفيذ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك البدء الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط، ورفض أي محاولات تهجير لسكان غـ ـزة.

وفد حماس يعرب عن تقديره لجهود مصر في منع التهجير

كما أعرب الوفد عن تقديره للجهود المصرية في منع التهجير وإعادة إعمار غـ ـزة، وأشاد بدور القمة العربية في دعم الحقوق الفلسطينية.

حماس ترفض تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، الذي أوضح أن حركة حماس رفضت تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة، مؤكدا جاهزية الحركة لإجراء صفقة تبادل أسرى وفق شروط جديدة في المرحلة القادمة.

حركة حماس

حماس: المفاوضات مع الوسطاء مستمرة

وأضاف الناطق باسم الحركة أن حركة حماس لا تمانع من الاجتماع بممثلين عن الإدارة الأمريكية، نظرًا لقدرتها على التأثير والضغط على الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، لافتًا إلى أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، مع وضع ثلاثة شروط أساسية إتمام صفقة تبادل الأسرى، انسحاب الاحتـ ـلال الكامل من قطاع غـ ـزة، والتعهد بعدم استئناف العـ ـدوان.

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