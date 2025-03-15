تقرير عبري يفضح جـ ـرائم الجيش الإسرائـ ـيلي في الضفة الغربية

كشفت تقرير عبري عن الجـ ـرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائـ ـيلي في الضفة الغربية منذ هـ ـجوم 7 أكتوبر 2023، والتي أشار إلى ارتكاب جـ ـرائم غير مسبوقة في حق الشعب الفلسطيني.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز الجـ ـرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائـ ـيلي في الضفة الغربية وفقًا لما كشفع تقرير مؤسسة بتسليم العبرية.

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن 69 غـ ـارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ومن جانبها، أوردت قناة إن بي سي الأمريكية تقريرًا لمؤسسة بتسيلم العبرية أفاد بأن الجيش الإسرائـ ـيلي كثف قصـ ـفه الجوي علي الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 بشكل كبير.

الجيش الإسرائـ ـيلي

وأضاف التقرير العبري أن الجيش الإسرائـ ـيلي شنت 69 غـ ـارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 راح ضحيتها 261 شهيدًا على الأقل، منوها بأن هذا العدد مرشح للزيادة.

الجيش الإسرائـ ـيلي يكشف أسباب تكثيف هـ ـجومه علي الضفة الغربية

ونقلت إن بي سي عن الجيش الإسرائـ ـيلي زعمه أنه كثف هـ ـجماته في الضفة الغربية بسبب زيادة هجمات المقاومة وأنه لا تغيير في قواعد الاشتباك

الجيش الإسرائـ ـيلي يستهدف تجمعًا للفلسطينيين غربي رام الله

من ناحية أخري، أفادت مصادر فلسطينية نقلًا عن إعلام فلسطيني بأن الجيش الإسرائـ ـيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في قرية الجانية غربي رام الله بالضفة الغربية.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تصاعد عنـ ـف المستوطنين فى بعض مناطق الضفة الغربية، مما يُسبب خسائر بشرية وأضرارًا فى الممتلكات ويُعرّض المجتمعات لخطر التهجير.

وفي شمال الضفة الغربية، دخل عـ ـدوان الجيش الإسرائـ ـيلي أسبوعه الثامن، حيث لا يزال الفلسطينيون يُهجّرون، كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائـ ـيلية ما لا يقل عن 10 مساجد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

حمركة حماس تدعو للتصدي لـ هـ ـجمات المستوطنين في الضفة الغربية

ومن ناحية أخري، دعت حركة حماس اليوم السبت، إلى التصدي لتصاعد هـ ـجمات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرة أنها تأتي في إطار الحـ ـرب الشاملة التي يشنها الجيش الإسرائـ ـيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة حماس، في بيان لها، أن عـ ـدوان المستوطنين وإرهـ ـابهم ضد الفلسطينيين يتم بدعم كامل من حكومة الاحتـ ـلال وجيشها، ضمن مخططات تهدف إلى تهجير السكان وفرض واقع جديد على الأرض.

حماس تطالب بتصعيد المواجهات والمقاومة الشعبية للتصدي للاعتداءات

وطالبت حماس بتصعيد المواجهات والمقاومة الشعبية للتصدي لهذه الاعتـ ـداءات، مشددة على أن الشعب الفلسطيني "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، وسيواصل نضاله للدفاع عن أرضه ومقدساته".

حماس

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتـ ـداءات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، وسط تزايد التحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

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