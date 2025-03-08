وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية تغتـ ـال 700 شهيد من غـ ـزة ولبنان

ارتكبت وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية العديد من الجـ ـرائم البشـ ـعة في كلًا من غـ ـزة ولبنان، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي ملخص الجرائم التي ارتكبتها وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية وحصيلة الشهداء في كلا من غـ ـزة ولبنان.

تفاصيل الاغتـ ـيالات التي ارتكبتها وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية في غـ ـزة

اغتـ ـالت وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية أكثر من 700 شهيد من غـ ـزة ولبنان بعد طوفان الأقصى، وذلك جراء الجـ ـرائم البشعة التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني واللبناني.

وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية

ومن جانبه، قال موقع "واي نت" العبري، أن وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية المعروفة باسم "روشيف شاماييم"، تطورت لتصبح واحدة من أكثر القوات العسـ ـكرية فتـ ـكًا، حيث كانت مسئولة عن اغتـ ـيال أكثر من 700 شهيد من حماس وحزب الله منذ بداية الحـ ـرب، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية تدير طائرات بدون طيار متقدمة للهـ ـجوم

وأكد الموقع أنه وبعد أن كانت تعتمد إسرائـ ـيل في المقام الأول على طائرات بدون طيار صغيرة للمراقبة، أصبحت وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية الآن تدير طائرات بدون طيار متقدمة للهـ ـجوم والاستطلاع، وتوفر الدعم في الوقت الفعلي للقوات البرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائـ ـيلية أنه بعد أن كانت إسرائـ ـيل تعتمد في المقام الأول على طائرات بدون طيار صغيرة للمراقبة، أصبحت وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية الآن تدير طائرات بدون طيار متقدمة للهـ ـجوم والاستطلاع، وتوفر الدعم في الوقت الفعلي للقوات البرية.

وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية مسؤولة عن 60% في منطقة جباليا بـ غـ ـزة

وقالت الصحيفة إنه خلال العمليات الطويلة التي قام بها جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في منطقة جباليا بـ غـ ـزة قبل صفقة المحتجزين، كانت وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية مسؤولة عمّا يقرب من 60% من الضـ ـربات المستهدفة.

ونسبت الصحيفة لقائد وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية التي أشارت إليه بالحرف "أيه"، أن الحـ ـرب حوَّلت الوحدة من مهام الاستطلاع الأساسية إلى الاشتباك المباشر، وجمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه الضـ ـربات الدقيقة باستخدام مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن الميزة الرئيسية لـ وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية هي قدرتها على تقديم الدعم الجوي الفوري للقوات البرية، ما يلغي الحاجة إلى انتظار طائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوية أو طائرات هليكوبتر هجومية، وفي بعض الحالات، تم نشر الطائرات بدون طيار في ظروف جوية سيئة عندما كانت عمليات القوات الجوية مقيدة.

وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية تمركزت في قاعدة ناحال عوز خلال هـ ـجوم 7 أكتوبر

وخلال هـ ـجوم 7 أكتوبر، تمركز فريق وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية في قاعدة ناحال عوز، ولكن لم يتم تفعيله، على الرغم من الطلبات المتكررة من قائد الفريق النقيب عدن نمري، الذي قُتِل لاحقًا في القتال.

ومنذ ذلك الحين توسعت الوحدة بشكل كبير، بعد دمج قوات الاحتياط لينمو حجمها إلى حجم كتيبة متوسطة، وهي تعمل في دور مضاعف للقوة، على غرار وحدات النخبة مثل أوكيتس (وحدة الكلاب في الجيش الإسرائـ ـيلي) ويهالوم (المهندسين القتاليين)، مع فرق صغيرة مدمجة داخل الكتائب.

وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن وحدة الطائرات بدون طيار الإسرائـ ـيلية تستعد الآن لاستئناف الحـ ـرب على غـ ـزة، وتلعب دورًا مركزيًا في عمليات الاحتـ ـلال عن الحدود في سوريا ولبنان.

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