السعودية تعلن موقفها من قرارات القمة العربية الطارئة بشأن غـ ـزة

أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لقرارات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة تحت شعار "قمة فلسطين" والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تعليق السعودية علي القمة العربية غير العادية التي استضافتها مصر بشأن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة.

موقف السعودية من قرارات القمة العربية الطارئة

ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن "مجلس الوزراء السعودي أكد الدعم الكامل لقرارات القمة العربية الطارئة "قمة فلسطين" التي عقدت في مصر والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنهاء التداعيات الكـ ـارثية الناتجة عن الحـ ـرب.

السعودية

وشدد وزير الإعلان السعودي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

الوزراء السعودي يدين وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة

وأدان مجلس الوزراء السعودي قرار حكومة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتـ ـهاكات الخـ ـطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

السعودية تؤكد أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف

من ناحية أخرى، أوضح وزير الإعلام السعودي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة "أن مجلس الوزراء نوّه بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة وبسط الدولة اللبنانية سيادتها وحصر السلاح بيدها والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني وضرورة انسحاب جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي من جميع الأراضي اللبنانية".

حماس تعلق علي خطة مصر لإعادة إعمار غـ ـزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة

ومن جهة أخري، أصدرت حركة حماس بياناً للتعليق على البيان الختامي لـ القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غـ ـزة التي استضافتها القاهرة.

وقالت حركة حماس إنها "ترحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة وترحب بالدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية".

وأضافت حركة حماس: "تثمن جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غـ ـزة وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاح الخطة".

حركة حماس

وأشارت حركة حماس إلى أن "عقد القمة العربية الطارئة يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة".

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