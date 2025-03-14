حماس تقبل بمقترح الوسطاء بشأن إستئناف محادثات المرحلة الثانية

أعلنت حركة حماس في بيان لها ، الجمعة، إنها تسلمت مقترحاً من الوسطاء بشأن إستئناف المرحلة الثانية مفاوضات وقف إطلاق النار المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

حركة حماس تؤكد جاهزيتها التامة لإستئناف المفاوضات

و أكدت الحركة في البيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، الخميس، مقترحاً من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة"

و أوضح البيان إن "الرد تضمن موافقة الحركة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأكمل البيان: "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ إلتزاماته كاملة".

تعليق مكتب نتنياهو على بيان حماس

من جهته فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علق على إعلان حماس بموافقتها على إطلاق سراح الرهينة عيدان ألكسندر و4 رهائن آخرين لقوا حتفهم، قائلا إنه: "بينما قبلت إسرائيل مخطط ويتكوف، فإن حماس متمسكة برفضها ولم تتحرك قيد أنملة .



وتابع مكتب نتنياهو: في الوقت نفسه، تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية"

و أضاف : أن نتنياهو سيعقد اجتماعا للطاقم الوزاري مساء غدا السبت لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض، واتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية.

مصادر إسرائيلية تنبأت بموافقة حماس



وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حماس مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار طويل من دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإتفاق.



و رجح المصدر إن حماس ستطالب بالإفراج عن قادة في الحركة محتجزين لدى إسرائيل، مقابل قبول الاقتراح.

وأضاف المصدر أن هناك "فجوة" بين توقعات الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من محادثات قطر، وقدراتهما على اتخاذ القرار، فبينما أرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتكوف، وهو شخص قادر على اتخاذ القرارات، فإن الوفد الإسرائيلي، رغم منصبه الرفيع نسبيا، لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ القرارات.

هذا وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حماس سراح 10 رهائن أحياء، على أن يشمل أيضاً الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في مقابل 60 يوماً إضافيا من وقف إطلاق النار.

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