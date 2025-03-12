"لست متورطا وحياتي بائسة".. نتنياهو يخرج عن صمته في قاعة المحكمة

"لقد جعلوا حياتي بائسة".. هذا ما صرخ به رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة محاكمته، وذلك وفق ما ذكرته تقارير بصحف عبرية.

صرخة نتنياهو بالمحكمة

ووفقًا للتقارير، قام نتنياهو بالطرق على منصة المحكمة معترضًا، وقال: "لدي الحق في بضع دقائق للدفاع عن نفسي".

وخلال اليوم السابع عشر من شهادته في قضيته المتعلقة بالفساد، قدم نتنياهو طلبًا عاطفيًا للقضاة لمنحه فرصة أكبر لعرض تفاصيل موقفه من بعض الادعاءات، إلا أنه تجاوز حدته في إحدى اللحظات مما دفع القاضي إلى مطالبته بخفض صوته.

اتهامات فساد جديدة

كما شن هجومًا على هيئة الادعاء، متهمًا إياهم بأنهم "منفصلون عن الواقع" وأنهم جعلوا حياته لا تطاق.

ادعاءات غير منطقية.. ولست متورطا

وفي قاعة محكمة تل أبيب المركزية، طرح محاميه، أميت حداد، سؤالًا حول البند السادس والأربعين من لائحة الاتهام، ليجيب نتنياهو قائلاً: "لم أكن متورطًا".، ثم أضاف: "بعد عشر سنوات، أقولها بوضوح: هناك الكثير من الادعاءات غير المنطقية هنا، لكن كيف أُدرجت هذه الأمور في لائحة الاتهام؟ هذه القضية تسير في اتجاه مختلف تمامًا وليست ضدي".

وعندما طلب القضاة منه الاختصار وعدم التطرق إلى بعض البنود، احتج نتنياهو بشدة، مشيرًا إلى أن القضية مستمرة منذ عقد من الزمن، وأنه من حقه الحصول على وقت كافٍ للرد على جميع التهم الموجهة إليه.

نتنياهو

أزمة سياسية مستمرة

يذكر أن يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.

نتنياهو

في وقت سابق، قالت القناة أن نتنياهو طالب بار خلال اللقاء بتقديم استقالته في خطوة متوقعة إثر خلافات متراكمة بين الطرفين، لكن بار لم يستجب للدعوة متمسكا بضرورة استمرار عمل الشاباك وفق المصالح الوطنية لا المصالح السياسية.

وفي وقت سابق، أكد بار انه سيستقيل ليخلفه أحد نوابه لا أن تخلفه شخصية تُفرض من الخارج، على حد تعبير ه.

وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "من يعين رئيس الشاباك هي الحكومة وليس رئيس الشاباك الحالي"، مضيفا "هكذا يتم الأمر دائما في دولة ديمقراطية"، ولمعرفة تفاصيل أكثر قم بالدخول على الموجز، من هنـــــــــــــــا.

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