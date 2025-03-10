إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو أصدرت أوامرها للجيش بالإستعداد لإستئناف الحرب على غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات للجيش بشأن الإستعداد لما وصفوه بالعودة "الفورية" للقتال في قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

رغم الإستعداد للحرب إسرائيل ستمنح الوسطاء مهلة قبل إنطلاق عملياتها في غزة مجدداً

و أشارت المصدر، إلى أنه على الرغم من تلك التعليمات فإن الحكومة الإسرائيلية قد تمنح المزيد من الوقت للوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مع استمرار تقديم مقترحات تسوية من خلال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقال أحد كبار الوزراء للقناة 12، إن "تدفق المياه والكهرباء لقطاع غزة يجب أن يتوقف بالفعل لا يجب أن نعطي حماس هدية مجانية في ظل إستمرار المماطلة في إطلاق سراح الرهائن".



ماهى الخطط الجديدة لإستئناف القتال

هذا وقد أشارت تقارير أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد أقر خططاً عسكرية جديدة لتجديد القتال في غزة، وذلك خلال زيارته لقيادة المنطقة الجنوبية.

كما أعطى زامير تعليماته لقائد القيادة يارون فينكلمان، بإجراء تعديلات لضمان أن تكون العملية البرية المقبلة "أكثر كفاءة من السابقة"، على حد وصفه.



تكثيف الضربات الجوية، وتوسيع نطاق التحركات البرية، وإعادة إخلاء شمالي قطاع غزة من الفلسطينيين، إلى جانب الاستعداد لاستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط وفقا لأوامر الطوارئ.

قطع الكهرباء و منع دخول المساعدات طرق غير عسكرية لتهجير الفلسطينين

وكان وزير الطاقة إيلي كوهين قد أمر بقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة، بينما أكد مصدر إسرائيلي لوسائل إعلام أن المرحلة المقبلة ستتضمن قطع المياه كلياً عن شمالي القطاع.

وكانت إسرائيل قد منعت دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بعد ساعات من إنتهاء وقف إطلاق النار بزعم مماطلة حماس في الإلتزام بالإتفاق .

و إلى ذلك فقد أكد المتحدث بإسم حركة حماس، عبداللطيف القانوع في بيان، الإثنين، إن الحركة تعاملت "بمرونة" مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة و"إلزام إسرائيل بالذهاب إلى المرحلة الثانية من إتفاق غزة".



وأوضح القانوع في بيان، إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين وأدم بولر مبعوث ترامب "ترتكز على إنهاء حرب غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإعماره".



وأضاف القانوع: "التزمنا تماما بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وأولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطلاق النار".

كما أكد أن الحركة وافقت على مقترح مصر بلجنة الإسناد المجتمعي، وعلى بدء عملها في قطاع غزة لـ"تعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه".



وتابع : "يهدف الاحتلال من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن شعبنا إلى دفعه للهجرة، وهذا أضغاث أحلام".

و إختتم القانوع بيانه قائلاً أن : "حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت، وتشكل تهديدا على أسراه، ولن يحررهم إلا بالتفاوض".

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