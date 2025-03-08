حماس تكشف عن مؤشرات إيجابية نحو استئناف محادثات وقف إطلاق النـ.ار بغزة

أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، وجود مؤشرات إيجابية بشأن بدء المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى استمرار جهود الوساطة التي تقودها كل من مصر وقطر.

وأوضح في بيان رسمي يوم السبت أن الوسطاء يواصلون مساعيهم لدفع الأطراف نحو استكمال تنفيذ اتفاق الهدنة، مع الانتقال إلى المفاوضات التالية التي تستهدف تثبيت التهدئة بشكل دائم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

استعداد حماس للمفاوضات وتأكيد على التطلعات الفلسطينية

أكد القانوع استعداد حماس للانخراط في مفاوضات جديدة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة ورفع الحصار الذي ساهم في تفاقم معاناتهم ،وأوضح أن الحركة تتطلع إلى مفاوضات المرحلة الثانية التي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

توتر يرافق المرحلة الأولى والتهديدات الإسرائيلية

مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم السبت الماضي، تصاعد التوتر بسبب رفض إسرائيل بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، حيث أصدرت تهديدات باستئناف العمليات العسكرية في غزة، مما يهدد بعودة القتال إلى المنطقة، وهذا التوتر يعمّق من حالة عدم اليقين، في ظل التحذيرات من انهيار الهدنة.

تحذير حماس من استئناف القتال ودعوة للضغط على إسرائيل

في ظل هذه التطورات، حذرت حماس من أن استئناف العمليات العسكرية من قبل إسرائيل سيؤدي إلى تعريض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية، ودعا القانوع الأطراف الدولية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للالتزام بتفاهمات التهدئة، ومنح غزة فرصة للتعافي وإعادة الإعمار.

حماس تؤكد ضرورة الضغط الدولي

تسعى حماس إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يضمن حقوق الفلسطينيين ويوقف الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة، والحركة أكدت أن استئناف العمليات العسكرية من قبل إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الإنساني، مما يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من الحصار والدمار الناتج عن القصف ،وفي هذا السياق، شددت حماس على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي أكثر فاعلية في الضغط على إسرائيل لتطبيق بنود الاتفاقات الحالية، وكذلك أن يتم توفير دعم إنساني عاجل للشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم حماس أن المرحلة الثانية من المحادثات تتطلب الالتزام الكامل من جميع الأطراف لإحراز تقدم حقيقي، وتحديد جدول زمني واضح لرفع الحصار المفروض على القطاع، كما أكد أن حماس ستواصل التواصل مع الوسطاء من أجل ضمان أن تكون المفاوضات بنّاءة وتؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية في غزة بشكل ملموس.

اقرأ أيضا :

استئناف العمليات العسكرية في الساحل السوري بعد توقف مؤقت لضمان الاستقرار

جامعة الدول العربية تُدين العنف في سوريا وتحذر من التدخلات الخارجية