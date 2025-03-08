جامعة الدول العربية تُدين العنف في سوريا وتحذر من التدخلات الخارجية

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأمني في منطقة الساحل السوري، حيث شهدت المنطقة مواجهات عنيفة استهدفت القوات الأمنية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني.

وفي بيان رسمي، أكدت جامعة الدول العربية على إدانتها للأعمال العنيفة والقتل العشوائي في المنطقة، مشددة على رفضها التام لاستهداف القوات الأمنية السورية، وهو ما يُعتبر اعتداءً على مؤسسات الدولة وسلطة القانون.

جامعة الدول العربية

ويقدم لكم الموجز باقي التفاصيل حول بيان جامعة الدول العربية.

رفض التدخلات الخارجية

كما استنكرت جامعة الدول العربية أي تدخلات خارجية قد تؤجج الأوضاع الداخلية في سوريا، محذرة من أن هذه التدخلات ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع في البلاد، وتؤثر سلبًا على السلم الأهلي، وأكدت الجامعة على أن هذه التدخلات تسهم في تفاقم التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الحلول السياسية الداخلية هي الطريق الوحيد لتحقيق استقرار مستدام في البلاد.

تعزيز الاستقرار والحوار الداخلي

في الوقت الذي يشهد فيه الوضع في سوريا تصعيدًا، شددت الجامعة على ضرورة تعزيز الجهود العربية المشتركة لدعم الاستقرار في سوريا، من خلال دعم الحوار الداخلي بين مختلف الأطراف السورية، كما دعت إلى تكثيف الدعم الإنساني والاقتصادي لمساعدة الشعب السوري في تخفيف معاناته، وضمان استقرار المناطق التي تعيش في ظل ظروف صعبة.

القلق الإقليمي وتحديات الحل السياسي

تأتي تصريحات الجامعة العربية في وقت حساس، حيث تشهد مناطق الساحل السوري تجددًا في الاضطرابات، مما يزيد من القلق الإقليمي والدولي حول المستقبل الأمني للمنطقة، كما تُضاف هذه التوترات إلى الضغوط الخارجية المستمرة التي تعرقل مسار الحل السياسي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على عملية التعافي الوطني التي تأمل فيها سوريا.

وفي ختام بيانها، أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشددة على أهمية تفعيل الأدوار الدبلوماسية والوساطات الإقليمية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية، ودعت إلى بذل المزيد من الجهود لإيجاد حلول تساهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو السلام والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضا :

دعم أوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.. لمستقبل مستدام

تصعيد خطير.. إسرائيل تستهدف قائدًا ميدانيًا في حزب الله جنوب لبنان