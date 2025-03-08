تصعيد خطير.. إسرائيل تستهدف قائدًا ميدانيًا في حزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عن استهدافه قائدًا ميدانيًا في حزب الله بجنوب لبنان، في تصعيد جديد للأوضاع على الحدود اللبنانية، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ غارات على مواقع عسكرية تابعة للحزب، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل العملية العسكرية

أوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية استهدفت عنصرًا في حزب الله كان "يعمل على إقامة بنية تحتية ميدانية" بهدف توجيه أنشطة الحزب في المنطقة.

شدد البيان على أن إسرائيل لن تسمح بإعادة تموضع حزب الله في المنطقة، مؤكدةً أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل للقضاء على أي تهديد"، مع التعهد بمنع "أي محاولات من قبل حزب الله لاستعادة إمكاناته العسكرية".

استهداف مركبة في خربة سلم

في وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة خربة سلم جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

كما ذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي كثّف تحليقه في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على ارتفاع متوسط، ما أثار قلقًا بين السكان المحليين.

خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وكان من المقرر انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خلال 60 يومًا.

ومع ذلك، تم تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق، حيث لا تزال قواتها متمركزة في عدة نقاط جنوب لبنان، ما يثير مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات في المنطقة.

مخاوف من تصعيد أوسع

تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من احتمالية تصاعد الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية، في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي دعواته لضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة، خاصة بعد عملية البيجر واللاسلكي التي نُفذت ضد عناصر تابعة حزب الله وأسفرت عن مقتل نحو 2000 من أعضاء الجماعة

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