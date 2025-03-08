عاجل.. توغل جديد لـ قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في جنوب سوريا

توغلت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في بلدة جملة الواقعة غربي درعا في جنوب سوريا ، اليوم السبت، كما نفّذت مداهمات استهدفت عددًا من المنازل في المنطقة، وسط استنفار أمني.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل توغل الجيش الإسرائـ ـيلي في جنوب سوريا، وسط تنفيذ حملات استهداف لعدد من المنازل في سوريا.

قوات الاحتـ ـلال تفرض طوقاً أمنياً حول أحد المنازل في سوريا

ومن جانبه، أفادت مواقع إخبارية سورية بأن قوات الاحتـ ـلال فرضت طوقاً أمنياً حول أحد المنازل في البلدة، وطلبت من مالكه الحضور إلى الموقع، في حين كانت زوجته وأطفاله داخل المنزل".

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

ونقل تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني اليوم عن مصادر محلية قولها إن جنود الاحتـ ـلال أجروا اتصالًا بمالك المنزل"، مطالبين إياه بتسليم نفسه، من دون تقديم أي توضيحات حول الأسباب.

وأكد التلفزيون السوري أن هذا التوغل يأتي ضمن سلسلة عمليات مماثلة شهدتها مناطق في جنوب سوريا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر الأمني بالمنطقة.

طائرات الاحتـ ـلال تشن غـ ـارات عنـ ـيفة علي عدة مواقع في سوريا

وأشار التلفزيون السوري إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تصـ ـعيداً إسرائـ ـيلياً ملحوظاً في جنوب سوريا، حيث شنت طائرات الاحتـ ـلال غـ ـارات عنـ ـيفة استهدفت عدة مواقع، تزامناً مع استمرار التوغلات البرية الإسرائـ ـيلية داخل المنطقة العازلة، إذ استولى الاحتـ ـلال على مواقع استراتيجية، من بينها قمة جبل الشيخ، كما واصل توسيع وجوده العسـ ـكري في محافظة القنيطرة.

الاحتـ ـلال يقوم ببناء قواعد عسـ ـكرية جديدة في سوريا

ولفت إلى أن قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تعمل على بناء قواعد عسـ ـكرية جديدة تمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز هذه المواقع بالبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمرافق السكنية لعناصرها، إلى جانب شق طرق تصل إلى الحدود السورية.

وأوضح تلفزيون سوريا أن هذه التحركات تأتي في وقت تتزايد فيه التهـ ـديدات الإسرائـ ـيلية بتوسيع نطاق عملياتها العسـ ـكرية داخل سوريا، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوات.

تفاصيل توغل الجيش الإسرائـ ـيلي في بلدة سوسة بجنوب سوريا

وكانت مصادر سورية قد أكدت أن الجيش الإسرائـ ـيلي دخل إلى بلدة سويسة في ريف بجنوب سوريا، حيث أشار شهود عيان من البلدة، إلى أن الجيش نشر وحداته الراجلة المسـ ـلحة في شوارعها.

ونشر ناشطون صورًا، تظهر الجنود الإسرائـ ـيليين وهم ينتشرون في شوارع البلدة ويقيمون نقاط تفتيش أمنية في شوارع سوريا.

ويأتي التوغل الإسرائـ ـيلي في بلدة سويسة بـ سوريا، عقب محاولات سابقة لـ الجيش الإسرائـ ـيلي للتوغل بهذه البلدة، إلا أن احتجاجات الأهالي منعت وحداته من التقدم ودخول أحيائها وشوارعها.

سوريا

القوات الإسرائـ ـيلية تتوغل في سوريا مدعومة بعربات وآليات عسـ ـكرية

وتوغلت القوات الإسرائـ ـيلية في سوريا مدعومة بعربات وآليات عسـ ـكرية ثـ ـقيلة، في بلدة مجدوليا وفي مشفاها بريف القنيطرة الأوسط.

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