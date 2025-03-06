بهدف مساعدة الشعب السوري.. بريطانيا ترفع العقوبات جزئياً عن سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا بهدف مساعدة الشعب السوري المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

بريطانيا تقرر رفع العقوبات عن 24كيان من بينها البنك المركزي

و أوضحت الحكومة البريطانية أنها قررت "رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الإلتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد".



وتتضمن رفع العقوبات 24 كياناً سوريا من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.

وكشفت الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.



وأضافت: "سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال".

كانت دول عدة في الإتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات إقتصادية رئيسية.

الإتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن بعض القطاعات



هذا وكان الإتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي عن رفع العقوبات بشكل جزئي عن بعض القطاعات في سوريا، بالإضافة إلى رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة والسماح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري.

ومن بين أبرز القطاعات التي رفع الإتحاد الأوروبي العقوبات عنها مايلي:

النفط والغاز والاستثمار في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى السماح للخطوط الجوية العربية السورية بإستئناف رحلاتها إلى أوروبا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالإستثمار في تلك القطاعات.

حيث أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الإتحاد قد إتفقوا على إعادة النظر في بعض الإجراءات العقابية المفروضة على سوريا، مشيرةً إلى الإتحاد الأوروبي راغب في المساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء علاقات مع القيادة السورية الجديدة، التي لطالما دعت إلى رفع العقوبات المفروضة.

وبحسب تقارير لسكاي نيوز عربية فقد بدأ نهج أوروبا تجاه دمشق يتخذ منحى مختلف بعد الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، لاسيما بعدما قطعت هيئة تحرير الشام صلتها بتنظيم القاعدة في عام 2016، وقالت منذ توليها السلطة في سوريا أواخر العام الماضي إنها ستشارك في عملية سياسية تشمل جميع السوريين.

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