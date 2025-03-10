عبدالعاطي يؤكد لممثلة الشؤون الخارجية الأوروبية تمسك مصر بتنفيذ وقف إطلاق النار

أكد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف أن السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية قد أطلع خلال إتصال هاتفي، الاثنين، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على خطة إعمار غزة التي تم طرحها في القمة العربية الطارئة بالقاهرة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

عبد العاطي أكد على إصرار مصر بتنفيذ كافة مراحل إتفاق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن

و أشار إلى أن الوزير قد أكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تنفيذ الخطة".



وأشار إلى أن وزير الخارجية قد تناول مع المسؤلة الأوروبية خلال الإتصال "التحركات الخاصة بإستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".



كما أعرب عبد العاطي عن التطلع لمواصلة الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الإنسانى اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع،

و في سياق متصل فقد شدد عبدالعاطي على أهمية تنفيذ كافة مراحل إتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع أطرافه.

وأكد عبد العاطي على ضرورة "إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

الولايات المتحدة ترفض خطة مصر لإعادة إعمار غزة

وفي سياق متصل فقد أشاد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخميس، بخطة مصر لإعادة إعمار غزة، واصفاً إياها بـ "خطوة حسن نية أولى" من جانب المصريين.

ومع ذلك، لم يؤيد ويتكوف التفاصيل الواردة في الخطة المصرية ، التي تعتبر بديلاً عن خطة الرئيس دونالد ترامب التي تتضمن السيطرة الأمريكية على القطاع وتهجير سكانه.

وأشار ويتكوف إلى أنه "من الضروري إجراء مزيد من النقاش حول هذه الخطة"، معترفًا بأنها بداية إيجابية.

وكانت مصر قد أعلنت عن خطة طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وذلك بدعم عربي كامل وبالتنسيق مع الجهات الدولية.

وتهدف الخطة إلى إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الأخيرة، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان.

إسرائيل خطة مصر تنصف الفلسطينين فقط

بدورها فقد أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق عن إستياؤها من أن بيان القمة العربية التي عقدت في القاهرة لبحث إعادة إعمار غزة لم يتناول حقائق الوضع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأكد البيان : "نرفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة".

و أضاف البيان : "يستمر البيان في الاعتماد على السلطة الفلسطينية والأونروا - فقد أظهر كلاهما مرارا وتكرارا الفساد ودعم الإرهاب والفشل في حل القضية".

وشدد البيان : "الآن، مع فكرة الرئيس ترامب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار الحر بناءً على إرادتهم الحرة. يجب تشجيع هذا! بدلاً من ذلك، رفضت الدول العربية هذه الفرصة، دون منحها فرصة عادلة، وتستمر في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل".

حماس ترحب بخطة مصر و منظمة التعاون الإسلامي تتبناها

فيما عبرت حركة حماس في بيان لها عن ترحيبها بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية في القاهرة وترحب بالدعوة لإجراء انتخابات فلسطيني".

وأضافت: "حماس تثمن جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاح الخطة".

وأشارت إلى أن "عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة".



وفي ذات الإطار فقد أعلنت منظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء الجمعة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر.

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