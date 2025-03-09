خاص| إسرائيل مُصرة على رفض الخطة المصرية التي لا تلبي مصالحها

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل، تعتزم إرسلل وفداً مفاوضاً، الاثنين المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإستئناف محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك إستجابةً لطلب الوسطاء المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بإعتزام إستئناف الحرب على حساب أبنائهم



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، قد عقد مشاورات هاتفية مع وزراء وقادة أجهزة أمنية حول ملف صفقة التبادل والتحضير لعملية عسكرية في حال استمر جمود وتعثر المفاوضات.

هذا وقد نفى مصدر سياسي إسرائيلي أن يكون هناك أي تقدم على صعيد محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل، أو أن يكون قد تم التوصل لاتفاق على هدنة طيلة شهر رمضان، لكن هذا ما قد يتم التفاوض عليه في الدوحة.

بدورها فقد إتهمت عائلات الأسرى نتنياهو بأنه يفضل العودة للقتال لإبقاء ائتلافه ومنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ودعوا ترامب للضغط على الحكومة.

سموتريتش : التحضيرات جارية لإنشاء سلطة الهجرة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن الخطة الأمريكية لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت "تتبلور".

وذكر سموتريتش في الكنيست الإسرائيلي: "هذه الخطة تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو معنا، وتعزيز التعاون".

وأشار الى أن التحضيرات جارية لإنشاء سلطة هجرة واسعة للإشراف على العملية.



وبيّن أن "الميزانية التي تخصص لهذا الغرض أوفر من تلك التي تتطلب العودة إلى الحروب المرة تلو الأخرى".

إسرائيل مصرة على معاكسة الإجماع العربي

بدوره فقد أكد الدكتور هشام النجار الباحث و المحلل السياسي في تصريحات خاصة للموجز

ما خططت له إسرائيل وتتعاون في مسعى ومحاولة تنفيذه على الأرض على النقيض مما أجمع عليه القادة العرب في بيان القمة العربية الإستثنائية الأخير بالقاهرة وهي قمة فلسطين حيث رفض القادة العرب التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وطرحوا رؤية ومشروعاً مختلفاً يحافظ على الشعب الفلسطيني داخل أرضه ويمهد لإعادة إعمار بالتوازي مع بقاء أهل غزة في مناطقهم وعدم خروجهم

و أي خطط أخري لإسرائيل بالتنسيق مع واشنطن أو غيرها من العواصم لن يكتب لها النجاح والتنفيذ ما دامت هناك إرادة عربية موحدة تناصر الفلسطينيين وتؤازرهم في محنتهم.

وكانت إسرائيل قد رفضت بشكل تام الخطة المصرية، متمسكة بخطة ويتكوف معتبرة خطة مصر مجحفة بحق تل أبيب .

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