تفاصيل الرسالة الخـ ـطيرة التي بعثها الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين لـ نتنياهو

وجه عدد كبير من الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين رسالة عاجلة لـ رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو في ظل استمرار تعنته وتهربه من بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع حركة حماس.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي أبرز ما جاء في الرسالة التي وجهها الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين لـ نتنياهو بشأن الرهائين الـ 59 الذين ما زالوا في غـ ـزة.

ماذا طلب الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين من نتنياهو؟

وجه الأسرى الإسرائـ ـيليين الـ 50 الذين تم تحريرهم من قبضة حماس نداءً إلى رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة طالبوا فيها بالمضي قدمًا في اتفاق وقف إطلاق النـ ـار مع حركة حماس والإفراج عن الرهائن الـ59 الذين ما زالوا في غـ ـزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين

من هم الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين الذين وجهوا رسالة لـ نتنياهو؟

ومن أبرز الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين الذين قاموا بالتوقيع على الرسالة ياردن بيباس، وليري الباج، ودانييلا جلبوع، ومن بين الموقعين على الرسالة أيضًا إيلانا جريتزويسكي، وهي إحدى الناجيات من الأسر وصديقة الرهينة ماتان زانجاوكر.

ماذا جاء في الرسالة التي وجهها الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين لـ نتنياهو؟

وقال الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين: "نحن الذين اختطفنا خلال السابع من أكتوبر، لانعلم ما يمر به الرهائن المتبقون، في هذه اللحظة بالذات".

وأضاف الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين: "نحن لسنا أحرارًا حقا، وطالما أنهم هناك، فإن أجزاء كبيرة منا تظل في الأسر".

الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين: إسرائـ ـيل تقف الآن عند مفترق طرق

وتابع الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين: "إن إسرائـ ـيل تقف الآن عند مفترق طرق، إما العودة إلى القـ ـتال أو إعادة جميع الرهائن، لقد مر أكثر من عام بين الاتفاق السابق والحالي، وخلال تلك الفترة قُـ ـتل عدد من الرهائن أكبر من عدد الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية، نحن الذين سمعنا أصداء القـ ـنابل فوق رؤوسنا وشعرنا بالـ ـخوف على حياتنا، نعلم أن العودة إلى القـ ـتال تعني خـ ـطراً حقيقياً على حياة أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، في حين تتضاءل فرص إعادة أولئك الذين لم يعودوا بين الأحياء للدفن".

حماس تكشف عن مصير مفاوضات المرحلة الثانية

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم من أجل ضمان تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، وإلزام الاحتـ ـلال بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

الأسرى الإسرائـ ـيليين المحررين

وأكد الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليجرام" التزام حركة حماس بالمراحل المختلفة للاتفاق، معربًا عن أمله في أن تثمر اتصالات الوسطاء عن إكمال تطبيق مراحل الاتفاق من جانب الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي.

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