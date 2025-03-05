هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قد عمل على تأجيل التحقيقات بشأن طوفان الأقصى

كشفت هيئة البث الاسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد قرر تأجيل إنشاء المديرية الخارجية التي أجرت تحقيقات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك حول السابع من أكتوبر لمدة 7 أشهر المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ليست المرة الأولى لنتنياهو

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الخطوة ليست الأولى فقد قرر نتنياهو تأجيل إنشاء مديرية خارجية للإشراف على تحقيقات الجيش حول ماحدث في السابع من أكتوبر وذلك لأن وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز كان سيترأسها ومكتب نتنياهو إعتبر أن لموفاز مواقف سياسية مسبقة عبر عنها.

هذا وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قد نشر أمس نتائج التحقيقات أجراها حول ماحدث في السابع من أكتوبر مُقراً بالفشل في منع الهجوم غير المسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وحمّل الشاباك جزءً من المسؤولية للمستوى السياسي، الأمر الذي أثار غضب حكومة نتنياهو لترد على بيان الشاباك برفض هذه الإتهامات.



الشاباك: الفشل في صد هجوم طوفان الأقصى أكبر مما أظهرته التحقيقات

هذا وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت عن مقربين من رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إستنتاجات تحقيق الشاباك لا تتناسب مع حجم الفشل الذي حدث في السابع من أكتوبر.

وأشار المقربون من نتنياهو، إلى أن رئيس الشاباك رونين بار فشل تماما في التعامل مع حماس وهجوم 7 أكتوبر، كما أنه لم يقرأ الوضع الاستخباري بدقة وكان أسير مفهوم أمني خاطئ.

أكد المقربون من نتنياهو، أن فرضية الشاباك الرئيسية كانت أن حماس ترغب في الحفاظ على الهدوء.

الشاباك: فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس

تأتي لك تصريحات، على خلفية تحقيق لجهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي الشاباك خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، مما يؤكد أنه كانت هناك مبالغة في قدرات الجدار وقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي وغيابًا لرقابة فعالة.

وأضاف، "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حركة حماس الهجومية"، موضحًا أنه واجه صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة.



وأشار الشاباك في تحقيقه إلى ان تجنب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان ممكنًا، مضيفًا "سياسة الصمت سمحت لحماس باكتساب قوة هائلة".

وأوضح أن الإنتهاكات ضد الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم.

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