عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تضغط علي نتنياهو لاستكمال صفقة غـ ـزة

تشهد إسرائـ ـيل حالة من الغضب والغليان من قبل عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين بسبب تهرب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو من بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أخر تحركات عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين للضغط علي نتنياهو لمواصلة اتفاق غـ ـزة، والإفراج الفوري علي باقي الأسرى لدي حماس.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تدعو لـ تنظيم مظاهرات مركزية.. ما السبب؟

دعت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين إلى تنظيم مظاهرات مركزية، مساء اليوم السبت، في كل من تل أبيب والقدس المحتلة، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن باقي الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غـ ـزة منذ 519 يومًا.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في بيان: "59 من أبنائنا ما يزالون محتجزين في غـ ـزة منذ 519 يومًا وعلينا إعادتهم جميعًا".

وأضاف بيان عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين: "إن عدم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أبنائنا خلال الأيام المقبلة يعني حكمًا بالإعـ ـدام على حياتهم".

ماذا طلبت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين من حكومة نتنياهو؟

وشددت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من قبل الحكومة الإسرائـ ـيلية لضمان عودة أبنائهم محذرة من تداعيات استمرار احتجازهم في قطاع غـ ـزة.

عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين تستنكر الدعوات لاستئناف الحـ ـرب

واستنكرت عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة الدعوات لاستئناف الحـ ـرب، في وقت أكد الرئيس الإسرائـ ـيلي يتسحاق هرتصوغ ضرورة العمل بكل الوسائل لإعادة كل المختطفين.

الرئيس الإسرائـ ـيلي يوجه رسالة لـ عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين

وقال الرئيس الإسرائـ ـيلي: "أسمع كل يوم من أباء وأفراد عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين عن الوضع الصـ ـعب لعدد من المختطفين، علينا أن نواصل العمل بكل الوسائل حتى إعادة المختطفين إلى منازلهم".

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائـ ـيلية عن عائلة أسيرين في قطاع غـ ـزة، قولهم إننا "نتعامل مع إشارة الحياة من ابنينا المختطفين باعتبارها إشارة استغاثة، والدعوات للعودة إلى الحـ ـرب هي حكم بالإعـ ـدام على ابنينا".

وأضافت الهيئة أن "الأمر يرجع للذين يتخذون القرارات لحسم كيفية مواصلة صفقة التبادل"، معتبرة أن أصوات بن غفير وسموتريتش غير إنسانية وتحكم بإعـ ـدام من بقي على قيد الحياة".

نتنياهو

رئيس الكنيست يوجه رسالة لـ عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين

وكان رئيس الكنيست أمير أوحانا تحدث عن الاشتـ ـباك العنـ ـيف الذي وقع هذا الأسبوع في الكنيست، حيث رفضت القوات الأمنية السماح لـ عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين بالدخول إلى المنصة أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، وقال: "إلى جميع عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين الثكلى، أحني رأسي، وإلى عائلات الأسرى الإسرائـ ـيليين الثكلى التي تعرضت للأذى هذا الأسبوع في الكنيست، أعتذر من أعماق قلبي، هذا حدث لم يكن ينبغي أن يحدث، ويمكن منع تكراره بوجود حسن نية من الجانبين".

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