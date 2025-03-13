نتنياهو: يصف تقرير مجلس حقوق الإنسان بمسرحية معاداة إسرائيل

كشفت صحيفة " جيروزاليم بوست" عن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بشدة لتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتهم إسرائيل بإرتكاب "أعمال إبادة جماعية" في غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

نتنياهو يصف مجلس حقوق الإنسان بالمسرحية المعادية لإسرائيل

وبحسب الصحيفة فقد ندد، نتنياهو، بالمجلس، واصفًا إياه بأنه "مسرحية معادية لإسرائيل" تم "كشفها كهيئة معادية للسامية، وفاسدة، وداعمة للإرهاب، وغير ذات صلة".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل إنسحبت من المجلس قبل شهر بسبب تحيزه، واتهم الأمم المتحدة بتجاهل جرائم حرب حماس، بما في ذلك أحداث 7 أكتوبر 2023، التي وصفها بأنها أسوأ هجوم على اليهود منذ الهولوكوست.

وجادل نتنياهو بأنه بدلًا من معالجة جرائم حماس ضد الإنسانية، "اختارت الأمم المتحدة مرة أخرى مهاجمة دولة إسرائيل باتهامات باطلة، بما في ذلك اتهامات لا أساس لها بالعنف الجنسي".

واختتم كلمته بإدانة مباشرة للمجلس، قائلاً: "هذا ليس مجلس حقوق الإنسان، بل مجلس حقوق الدم".



المستشارة القانونية للأمم المتحدة : تقرير حقوق الإنسان مزاعم ممنهجة ضد إسرائيل

علّقت آن هيرزبرج، المستشارة القانونية وممثلة الأمم المتحدة في منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية، على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي إتهم إسرائيل بالتدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء في غزة و إستخدام العنف ضد النساء كإستراتيجية حرب منذ 7 أكتوبر.

وقالت هيرزبرج: "يكشف هذا التقرير الأخير مجددًا أن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل هي المحرك الرئيسي لإنكار الفظائع وقلب الحقائق".

و أضافت : "منذ 7 أكتوبر، إتهمت لجنة التحقيق إسرائيل بشكل صارخ بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، رافضةً قول الشيء نفسه عن حماس.

كما قلّلت من شأن العنف الجماعي ضد النساء المرتكب في 7 أكتوبر ضد النساء والفتيات الإسرائيليات، بينما تُصدر الآن تقريرًا كاملًا مُخصّصًا لتشويه سمعة جيش الدفاع الإسرائيلي بادعاء كاذب بارتكاب عنف ممنهج قائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين".

و تابعت لجنة التحقيق الدولية أي جهد يُذكر لتحرير الرهائن، بينما عقدت هذا الأسبوع جلسات استماع أخرى لمدة يومين بشأن الدعاية المعادية لإسرائيل. نأمل أن تُوقف الإدارة الأمريكية الجديدة تمويل هيئات الأمم المتحدة المسؤولة عن تقديم ملايين الدولارات لهذه اللجنة المروعة، وأن تحذو جميع الدول ذات الضمير الحي حذوها سريعًا.

هذا وكانت لجنة التحقيق الأممية قد كشفت، الخميس، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي استخدم وسائل عنف وأعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر.

وأكدت لجنة التحقيق الأممية، أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية، موضحة أن هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.

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