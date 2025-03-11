حماس تكشف تفاصيل انقلاب إسرائـ ـيل علي اتفاق الهدنة في غـ ـزة

كشفت حركة حماس الفلسطينية عن محاولة إسرائـ ـيل للتهرب من تنفيذ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة وعدم الالتزام به، فضلًا عن عدم رغبتها في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفته حماس عن مماطلة إسرائـ ـيل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية وكذلك عدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة.

حماس: إسرائـ ـيل تُواصل الانقلاب على اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة

قالت حركة حماس إن إسرائـ ـيل تُواصل الانقلاب على اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، تزامنًا مع توجه وفد إسرائـ ـيلي إلى الدوحة لخوض جولة مباحثات جديدة بشأن مستقبل الهدنة.

حركة حماس

حماس: الاحتـ ـلال يرفض البدء في مفاوضات المرحلة الثانية

وقالت حركة حماس، في بيان، إن الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يواصل الانقلاب على اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة ويرفض البدء في مفاوضات المرحلة الثانية، مما يكشف نياته في التهرب والمماطلة، مُعربة عن استعدادها للشروع فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية.

حماس تكشف عن تفاصيل مباحثاها من الوسطاء ومبعوث ترامب

وفى وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانون أنهم تعاملوا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى، آدم بولي، وتنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتـ ـلال بـ اتفاق وقف إطلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة والذهاب إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

قال المتحدث باسم حركة حماس إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ارتكزت على إنهاء الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة والانسحاب وإعادة الإعمار.

حماس: الحركة وافقت على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي

وأضاف المتحدث باسم حركة حماس: "الحركة وافقت على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي وعلى بدء عملها في قطاع غـ ـزة لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه".

حماس: أولويتنا وقف دائم لإطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة

وتابع المتحدث باسم حركة حماس: "التزمنا تمامًا بالمرحلة الأولى من الاتفاق وأولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة".

وأكد المتحدث باسم حركة حماس أن الاحتـ ـلال يهدف من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن الشعب الفلسطيني دفعه للهجرة؛ وهذا أضغاث أحلام.

حماس: تحرير الأسرى الإسرائـ ـيليين لن يتم إلا بالتفاوض

وأشار المتحدث باسم حركة حماس إلى أن حديث الاحتـ ـلال عن خطط عسـ ـكرية لاستئناف القـ ـتال في غـ ـزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تـ ـهديدًا على الأسرى الإسرائـ ـيليين ولن يتم تحريرهم إلا بالتفاوض.

مبعوث ترامب لشؤون الأسرى يكشف كواليس محادثاته مع حماس

وفي السياق ذاته، تحدث مبعوث ترامب لشؤون الأسرى خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائـ ـيلي عن تفاصيل مثيرة حول محادثاته المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

حركة حماس

قال مبعوث ترامب لشؤون الأسرى إن حركة حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، ونزع السـ ـلاح، وعدم التدخل في السياسة.

اقرأ أيضًا

عاجل.. حماس تكشف عن موقفها من مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي

هدنة غزة على المحك.. تل أبيب تربط المساعدات بمصير الأسرى