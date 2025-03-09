المبعوث الأمريكي لشؤؤن الرهائن: مباحثاتنا مع حماس مفيدة جداً

وصف مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشؤون الرهائن، آدم بولر، الأحد، إن المباحثات الأمريكية مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بأنها "كانت مفيدة جداً" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

آدم بولر : قد نشهد هدنة طويلة الأمد و إطلاق لسراح جميع الرهائن

وأضاف أنه "من الممكن أن نشهد قريباً هدنة طويلة الأمد يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن وتتخلى حماس عن أسلحتها".

كما أكد بولر أنه لايستبعد عقد المزيد من اللقاءات مع حماس.

وتابع: "علينا إجراء محادثات مع أي جهة بما يحقق الصالح العام ومصلحة الأميركيين، لدينا رهينة أمريكي واحد على قيد الحياة مع حماس وأربع جثث".

وتابع: "تحدثت مع الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون درمير وأتفهم الانزعاج من تواصلنا مع حماس، لكن نحن الولايات المتحدة ولسنا عملاء لإسرائيل".

وحول ما إذا كان الصحفي الأمريكي أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة في سوريا كشف بولر أنه لا يعرف.

ماذا جاء في تلك المباحثات

بدوره فقد أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو ، الأحد، أن عدة لقاءات عقدت بين قيادات الحركة والمبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر قد ركزت على "إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية".

و أضاف أن الحركة "تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني"، حسب ما نقلت "رويترز".

ماذا تضمن مقترح الولايات المتحدة لحماس خلال المباحثات الأولى منذ ١٩٩٧

و أوضح مصدر فلسطيني إن واشنطن قد عرضت على حماس الإفراج عن 10 رهائن أحياء مقابل تمديد الهدنة بغزة لمدة 60 يوما وفتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية



وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة أن "واشنطن طلبت من حماس اطلاق سراح عشرة رهائن من اصل 25 من الاحياء مقابل تمديد وقف اطلاق النار لمدة ستين يوم وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ومصير القوات الإسرائيلية على طول محور فلادلفيا".

وتابعت أن "حركة حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي ".

وكان مسؤول في حركة حماس قد أكد لوكالة "فرانس برس" إجراء اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، تناولت الإفراج عن رهائن أمريكيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.



فيما أكد المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قد كشفت في وقت سابق من الإسبوع الماضي أن مسؤولين أمريكيين قد أجروا "محادثات ومناقشات مستمرة" مع مسؤولين من حماس، متخلين بذلك عن سياسة أمريكية عمرها 28 عاماً منذ تصنيف واشنطن لحماس كحركة إرهابية منذ عام 1997 .

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