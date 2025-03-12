مصدر إسرائيلي حماس قد تقبل تمديد الهدنة بشروطها ..والحركة تعلن تمسكها بموقفها

يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأربعاء، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومن المتوقع تقدم الولايات المتحدة إقتراحاً يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريباً، مقابل إفراج حماس عن مايصل إلى نصف الرهائن الإسرائيلين الأحياء وفقاً لتصريحات مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



حماس مستعدة للموافقة على تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح قادتها



وأوضح المصدر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن حماس مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار طويل من دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإتفاق.

و رجح المصدر إن حماس ستطالب بالإفراج عن قادة في الحركة محتجزين لدى إسرائيل، مقابل قبول الاقتراح.



وأضاف المصدر أن هناك "فجوة" بين توقعات الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من محادثات قطر، وقدراتهما على اتخاذ القرار، فبينما أرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتكوف، وهو شخص قادر على اتخاذ القرارات، فإن الوفد الإسرائيلي، رغم منصبه الرفيع نسبيا، لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ القرارات.

هذا وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حماس سراح 10 رهائن أحياء، على أن يشمل أيضاً الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في مقابل 60 يوماً إضافيا من وقف إطلاق النار.



فيما لم يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى قطر بشأن محادثات الهدنة.



وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد وصل إلى قطر، الثلاثاء، للإنضمام إلى محادثات تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حماس تؤكد إستمرار جهود الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار



فيما لاتزال حماس متمسكة برفض الإقتراح، ومُصرة على ضرورة إلتزام الجانبين بالإطار الذي تم الإتفاق عليه في ينايرالماضي .

وفي سياق متصل فقد أكدت حركة حماس أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية نحو ذلك.

وقال المتحدث بإسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان: "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، وهناك مؤشرات إيجابية نحو ذلك".

وأضاف أن "حماس جاهزة لخوض المفاوضات المقبلة بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني"، داعياً إلى تكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار المستمر.

وأوضح القانوع أن وفد قيادة الحركة الموجود في القاهرة يناقش سبل بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مع التركيز على إلزام إسرائيل بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية الأخيرة.

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