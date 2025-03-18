عاجل..أول تعليق لـ حماس علي استئناف إسرائـ ـيل حـ ـربها علي غـ ـزة

علقت حركة حماس علي استئناف إسرائـ ـيل حـ ـرب الإبادة الجماعية في قطاع غـ ـزة وشنها غـ ـارات جوية هي الأعنـ ـف منذ توقيع اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

وينشر “الموجز” تعليق حركة حماس علي الغارات الجوية العنيفة التي شنتها إسرائـ ـيل علي جميع أنحاء قطاع غـ ـزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

حماس تدعو إلى التظاهر رفضًا لاستئناف إسرائـ ـيل حـ ـربها علي غـ ـزة

دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضًا لاستئناف حـ ـرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة.

حركة حماس

وقالت حركة حماس في بيانها: "ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والميادين ورفع الصوت عاليًا رفضًا لاستئناف حـ ـرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا في قطاع غـ ـزة".

حماس: نتنياهو عاد للحـ ـرب عي غـ ـزة للهروب من أزماته الداخلية

وقال عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس، عزت الرشق، إن رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو قرر العودة إلى الحـ ـرب على قطاع غـ ـزة، مستخدمًا إياها كقارب نجاة للهروب من أزماته الداخلية.

وأضاف عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس: "لم يكتفِ نتنياهو بمنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غـ ـزة، بل قام بقصف الأطفال وهم نيام، مما أدى إلى استشهادهم، كما لم يحترم المحـ ـتل تعهداته، ولم يفِ بالتزاماته تجاه الوسطاء والمجتمع الدولي".

حماس: نتنياهو قرر التضحية بحياة أسرى الاحتـ ـلال وإصدار أحكام إعـ ـدام بحقهم

وتابع عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس: "قرر نتنياهو استئناف حـ ـرب الإبادة الجماعية في قطاع غـ ـزة، معتبرًا إياها وسيلة لإنقاذ نفسه من أزماته الداخلية، هذا القرار هو بمثابة تضحية بحياة أسرى الاحتـ ـلال، وإصدار أحكام إعـ ـدام بحقهم".

حماس تناشد الجميع بالتحرك لإنقاذ المدنيين في غـ ـزة

واستطرد عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس: "هذه الجـ ـريمة البشـ ـعة تستوجب من الدول العربية والإسلامية، وكذلك المجتمع الدولي، التحرك العاجل لوقف التوحـ ـش الصـ ـهيوني النـ ـازي، وإنهاء حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعة التي تُشن ضد المدنيين الأبرياء".

حماس: الوسطاء مطالبون بكشف الحقائق عن انقلاب نتنياهو على اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

وشدد عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس على أن الوسطاء مطالبون بكشف الحقائق حول انقلاب نتنياهو على اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، وتحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تصعيد الأوضاع في غـ ـزة والمنطقة".

حماس: العـ ـدو لن يتمكن من تحقيق عبر الحـ ـرب ما عجز عن تحقيقه عبر المفاوضات

وأكد عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس أن العـ ـدو لن يتمكن من تحقيق عبر الحـ ـرب والدمـ ـار ما عجز عن تحقيقه عبر المفاوضات، معتبرًا أن "الضغط العسـ ـكري والعـ ـدوان الصهيوني الوحـ ـشي لن ينجح في كسر إرادة شعبنا وصموده".

حماس

واختم عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس بالقول: "ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والميادين ورفع الصوت عاليًا رفضًا لاستئناف حـ ـرب الإبـ ـادة الصهيونية ضد شعبنا في قطاع غـ ـزة".

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