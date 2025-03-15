ترامب يصف مسئولي حماس بـ«اللطفاء» بعد سحب ترشيح بولر كمبعوث للرهائن

ترامب يصف مسئولي حماس بـ«اللطفاء».. تزامنًا مع إعلان البيت الأبيض عن سحب ترشيح آدم بولر لمنصب المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن، وبدلاً من ذلك، سيواصل بولر العمل تحت مسمى "موظف حكومي خاص"، وهو منصب لا يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، وصف ترامب مسئولي حماس بـ«اللطفاء»

ويعرض لكم الموجز التفاصيل حول ترامب يصف مسئولي حماس بـ«اللطفاء»

ترامب يصف مسئولي حماس بـ«اللطفاء»

بولر عقد لقاءات مع مسؤولي حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة. هذه اللقاءات تُعد خرقًا لسياسة الولايات المتحدة التي تمنع التفاوض مع الجماعات المصنفة إرهابية، ما أثار موجة من الانتقادات داخل واشنطن.

وتم اتهام بولر بأنه وصف مسؤولي حماس بـ"اللطفاء"، وهو ما أثار استياء بعض أعضاء مجلس الشيوخ والجماعات الإسرائيلية. هذه التصريحات زادت من تعقيد الوضع، وجعلت من سحب ترشيحه مسألة ضرورية لتجنب التصعيد السياسي.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن سحب ترشيح بولر كان مرتبطًا بمصالحه الشخصية في شركته الاستثمارية، وليس بسبب محادثاته مع حماس. بالرغم من ذلك، يظل بولر يحظى بثقة الرئيس ترامب التامة.

دور بولر في المفاوضات السابقة

من المعروف أن بولر لعب دورًا محوريًا في إطلاق سراح الأمريكي مارك فوجل من السجون الروسية، وهو ما يعكس قدرته في التفاوض بشأن قضايا الرهائن، ولكن الجدل حول حماس عكر صفو هذه الجهود.

مستقبل السياسة الأمريكية في التفاوض مع الجماعات الإرهابية

القضية تثير تساؤلات حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع قضايا الرهائن في المستقبل. بينما يبدي البعض ضرورة التفاوض لإطلاق سراح الرهائن بغض النظر عن التوجهات السياسية، يرى آخرون أن ذلك قد يفتح المجال لتعزيز قوة الجماعات المصنفة إرهابية، وإن هذا الموقف قد يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمات الإنسانية دون المساس بموقفها الثابت ضد الإرهاب.

وهذه القضية تبرز التحديات التي تواجه إدارة ترامب في التفاوض مع جماعات مصنفة إرهابية، وتشير إلى الحاجة إلى ضبط السياسات المتعلقة بالتعامل مع هذه الجماعات بما يتماشى مع القيم السياسية الأمريكية.

اقرأ أيضا :

تقرير عبري يفضح جـ ـرائم الجيش الإسرائـ ـيلي في الضفة الغربية

تفاصيل استهدف روسيا مسقط رأس زيلينسكي بـ غـ ـارة صـ ـاروخية