تفاصيل استهدف روسيا مسقط رأس زيلينسكي بـ غـ ـارة صـ ـاروخية

يشهد الصـ ـراع بين روسيا وأوكرانيا تطورات خـ ـطيرة ومتلاحقة، وفي أحدث موجة من القصـ ـف الروسي الذي يستهدف المدن الأوكرانية منذ بدء الحـ ـرب قبل ثلاث سنوات، استهدفت روسيا مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استهداف روسيا مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحصيلة القـ ـتلي والجرحي في صفوف الأوكرانيين.

روسيا تستهدف مسقط رأس زيلينسكي بالصـ ـواريخ

أعلن سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا عن سقوط صـ ـاروخ روسي على منطقة سكنية في مدينة كريفي ريه، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، في أحدث موجة من القصـ ـف الروسي الذي يستهدف المدن الأوكرانية منذ بدء الحـ ـرب قبل ثلاث سنوات.

زيلينسكي وبوتين

وتُعتبر كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدفًا متكررًا لهـ ـجمات روسيا، حيث تعرضت المدينة خلال الأشهر الأخيرة لعدة ضـ ـربات أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

روسيا تلحق دمـ ـارًا هائلًا بالمباني الأوكرانية

ونشر ليساك عبر قناته على تطبيق تليجرام صورة توضح حجم الدمـ ـار الذي الحقته روسيا بأحد المباني الذي يضم عددًا من الشركات، مما يعكس التأثير العنـ ـيف للهـ ـجوم.

تحذير من تكرار قصـ ـف روسيا للمدن الأوكرانية

من جانبه، حذّر أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، السكان من ضرورة البقاء في الملاجئ، مشيرًا إلى احتمالية تكرار قصـ ـف روسيا للمدن الأوكرانية، إذ بات هذا التكتيك الروسي شائعًا خلال الحـ ـرب المستمرة.

وكانت المدينة قد شهدت هـ ـجومًا صـ ـاروخيًا آخر، يوم الأربعاء الماضي، أسفر عن مقـ ـتل شخص وتسبب في تـ ـدمير منشآت للبنية التحتية، فضلًا عن تضرر أبراج سكنية ومبانٍ إدارية، ما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت وطأة القصـ ـف المتكرر.

زيلينسكي: الوضع في منطقة كورسك الروسية صعب للغاية

على الجانب الأوكراني، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الوضع في منطقة كورسك الروسية صعب للغاية، على الرغم من نفي جيشه لوجود أي خـ ـطر يتمثل في حصـ ـار روسيا لقواته هناك.

وأوضح زيلينسكي أن القوات الأوكرانية، التي سيطرت على أجزاء من منطقة كورسك الحدودية منذ أغسطس 2024، اضطرت مؤخرًا إلى التراجع بسرعة عقب اختراق القوات الروسية مواقعها.

زيلينسكي يشدد على رغبته في إقامة علاقات طبيعية مع ترامب

وفيما يتعلق بعلاقاته مع واشنطن، شدد زيلينسكي على رغبته في إقامة علاقات طبيعية وفاعلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم التوتر الذي ساد بين الطرفين، والذي بلغ ذروته خلال مشادة حادة جرت في البيت الأبيض نهاية فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي: “العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية بالنسبة لأوكرانيا.. نحتاج إلى علاقات طبيعية وفاعلة”.

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