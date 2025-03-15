بالأرقام.. أوكرانيا تكشف عن خسائر الروس منذ بداية الحـ ـرب

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الجيش الروسي خلال الحـ ـرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

ويأتي ذلك في ظل سعي أوكرانيا لإنهاء الحـ ـرب وتوقيع هدنة جزئية مع روسيا، وذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي.

خسائر روسيا القـ ـتالية في أوكرانيا

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي حصيلة ضحايا الجيش الروسي خلال الحـ ـرب الأوكرانية وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا.

رئيس أوكرانيا

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا إن إجمالي خسائر روسيا القـ ـتالية في أوكرانيا بلغ حوالي 892.840 جندياً، منهم 1.180 قتـ ـيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

خسائر الجيش الروسي خلال حـ ـربه في أوكرانيا

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية دمـ ـرت 10.315 (+2) دبابة روسية، و21.458 (+15) مركبة قـ ـتالية مدرعة، و24.483 (+28) نظام مدفعية، و1.315 (+1) نظام صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS)، و1.103 (+0) أنظمة دفاع جوي، و370 (+0) طائرة، و331 (+0) مروحية، و29.233 (+97) طائرة بدون طيار تكتيكية عملياتية، و3.121 (+0) صاروخ كروز، و28 (+0) سفينة حربية/زورق، وغواصة واحدة (+0)، و40.571 (+102) مركبة وناقلة وقود، و3.777 (+0) وحدة معدات خاصة.

وقوع 123 اشتـ ـباك قـ ـتالي على طول خط المواجهة في أوكرانيا

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا أن مساء أمس 14 مارس، وقع 123 اشتـ ـباكًا قـ ـتاليًا على طول خط المواجهة في أوكرانيا.

تقرير أممي يؤكد ارتـ ـكاب روسيا جـ ـرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

من ناحية أخري، أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتـ ـكاب دولة روسيا جـ ـرائم ضد الإنسانية خلال حـ ـربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجـ ـرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.

روسيا نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب في أوكرانيا

ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب في أوكرانيا، معتبرة هذه الأفعال جـ ـرائم ضد الإنسانية.

الانـ ـتهاكات الروسية تمت في إطار هـ ـجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين في أوكرانيا

وأوضح التقرير أن الانـ ـتهاكات التي ارتكبتها روسيا تمت في إطار هـ ـجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين في أوكرانيا، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.

اعتقال مدنيين في أوكرانيا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية

وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين في أوكرانيا اعتُـ ـقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحـ ـتلال الروسي.

وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انـ ـتهاكات وجـ ـرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.

وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز.

ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.

تعرض أسرى الحـ ـرب الأوكرانيين للتعذيب والاختفاء القسري

كما لم تقتصر الانـ ـتهاكات على المدنيين فقط في أوكرانيا، بل تعرض أسرى الحـ ـرب الأوكرانيين أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانـ ـتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجـ ـرائم.

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