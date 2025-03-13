بوتين يوافق مبدئياً على مقترح الولايات المتحدة بإحلال الهدنة لمدة 30 بأوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، عن تأييده لوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

بوتين : نريد سلام دائم مع أوكرانيا



وأوضح بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيداً لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".



وأضاف: "من مصلحة أوكرانيا طلب هدنة مدتها 30 يوما، ونحن على هذا الطرح ولكن ماذا سنفعل بما يحدث في كورسك".



وتابع: "أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى سلام دائم.. وقد أتحدث مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن المقترح".



وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع".

وبيّن أن هناك إتفاق على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".

وأبرز: "مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة بحاجة إلى دراسة معمقة".

الولايات المتحدة لن تضغط على روسيا لقبول وقف إطلاق النار

وبدوره فقد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن "الأمر الآن متروك لروسيا"، بعد أن وافقت أوكرانيا على وقف إطلاق النار خلال محادثات على مدى أكثر من 8 ساعات مع مسؤولين أمريكيين في السعودية الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نأمل في أن نتمكن من الحصول على وقف لإطلاق النار من روسيا".

وأوضح: "لقد تلقيت بعض الرسائل الإيجابية، لكن الرسالة الإيجابية لا تعني شيئا. فالوضع خطير للغاية".

وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع.



أوكرانيا وافقت أولاً ووصفت الإقتراح بالإيجابي

هذا وكانت كُل من الولايات المتحدة و أوكرانيا قد أعلنتا الثلاثاء، في بيان مشترك، أن كييف قد وافقت على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، و إتخاذ خطوات نحو السلام الدائم ووقف إطلاق النار .

كما أكد الجانبان على أن واشنطن وكييف قد إتفقتا على الإنتهاء من التوصل إلى إتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا وهي الصفقة التي توقفت بعد الأزمة التي شهدها البيت الأبيض بين الزعيمين .

بدورها فقد أعلنت الرئاسة الأوكرانية إن الوفدين الأمريكي والأوكراني قد ناقشا أهمية تكثيف الجهود الإغاثية الإنسانية كجزء من دفع عملية السلام، لاسيما خلال وقف إطلاق النار المقترح، على أن يشمل ذلك تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسراً.

من جهته فقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يشارك في المحادثات، على الرغم من تواجده في المملكة مشيراً إلى إن وقف إطلاق النار كان “اقتراحاً إيجابياً”، يشمل خط المواجهة في الصراع، وليس فقط القتال جواً وبحراً.

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