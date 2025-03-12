ردًا على الرسوم الأمريكية.. الصين تبحث الملف النووي الإيراني مع روسيا وإيران

الرسوم الأمريكية.. أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء الموافق 12-3-2025 أن بكين ستستضيف محادثات مع روسيا وإيران بشأن الملف النووي الإيراني في 14 مارس، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها في مواجهة الرسوم الأمريكية المفروضة على الصلب والألومنيوم، كما أشارت الوزارة إلى أنه في حال أصرت الولايات المتحدة على قمع الصين، فستواجهها بكين بحزم.

موعد تطبيق رسوم إضافية جديدة بقيمة 10% على الصين

وخلال السطور التالية، يكشف الموجز، عن تفاصيل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الأمريكية الجمركية على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين.

ترامب يتهم الصين بإغراق بلاده بالمخدرات التخليقية

وفي سياق متصل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من موقفه تجاه الصين، متهمًا إياها بإغراق بلاده بالمخدرات التخليقية، وأعلن أن قرارات فرض الرسوم الأمريكية الجمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، إلى جانب الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك، ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس، موضحًأ في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن المخدرات تدخل الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا بمعدلات مرتفعة، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا منها يصنع في الصين، وأدى إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص خلال العام الماضي.

وأكد ترامب أن إدارته ملتزمة بالجدول الزمني المحدد لفرض الرسوم الأمريكية الجمركية، مشددًا على أن تلك الإجراءات ضرورية لحماية الصناعة والوظائف الأمريكية من الممارسات التجارية غير العادلة.

إرتفاع طلبات المستوردين بعد إقرار تعريفات ترامب

وفي المقابل، نقلت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية عن مسؤولين في بكين أن الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية مضادة وتدابير اقتصادية لمواجهة القيود الأمريكية الجديدة، من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان أن بلاده لن تتردد في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في الطلبيات الصينية خلال فبراير الماضي، مع تسارع المستوردين الأمريكيين للحصول على السلع الصينية قبل دخول الرسوم الجمركية الإضافية حيز التنفيذ.

وأعادت الخارجية الصينية التأكيد على موقفها بأن السياسات الأمريكية تجاه الصين قائمة على الضغط والإكراه، مشددة على أن هذه الاستراتيجية لن تؤدي إلى حلول بنّاءة، بل ستضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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