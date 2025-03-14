أوروبا تضغط على زيلينسكي وترامب يرحب به مجدداً في البيت الأبيض

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، بأن عدداً من المسؤولين البريطانيين والفرنسيين قد عملوا تشجيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تقديم اعتذار إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك بعد المشادات الكلامية التي وقعت بينهما في البيت الأبيض المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

ستارمر إستقبل زيلينسكى بحفاوة ظاهرية ثم أظهر الوجه الآخر

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن"البريطانيين والفرنسيين نصحوا الأوكرانيين بأفضل السبل لكتابة اعتراف علني بالخطأ".



و أوضح المصدر أنه وبعد النقاش الحاد بين زيلينسكي وترامب في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، سافر زيلينسكي إلى لندن حيث إستقبل بحفاوة من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتابع "لكن بمجرد دخوله إلى مقر الحكومة البريطانية فقد كان اللقاء مختلفاً تماماً".



وأضاف أنه خلال إجتماع خاص، قدم ستارمر رسالة أكثر جدية لزيلينسكي، قال فيها: "حان الوقت لإصلاح العلاقات مع ترامب".



هذا وقد أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وفق المسؤولين المطلعين، أن ستارمر حث الرئيس الأوكراني، على توجيه جهوده نحو دفع ترامب لمواجهة الكرملين بدلا من التركيز على كييف.

وقد شجعت بريطانيا وفرنسا زيلينسكي على الاعتذار العلني للرئيس الأمريكي، ووفرت نصائح حول كيفية صياغة هذا الإعتذار.

زيارة زيلينسكى لواشنطن لم تحقق أغراض الحلفاء



و أشارت الصحيفة إلى إن "تركيز حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، الذين أمضوا أسابيع في ترتيب لقاءات مع ترامب، كان يتمركز حول ضمان أن يفهم البيت الأبيض ضرورة الحفاظ على الدعم لأوكرانيا وعدم السماح لروسيا بالاستمرار في قصف البلاد.

لكن في أعقاب الإجتماع المثير في البيت الأبيض، بدت تلك الجهود الدبلوماسية في مهب الريح.

وأضافت الصحيفة أنه في الأيام التي تلت ذلك، زادت الضغوط على زيلينسكي، حيث دفع حلفاؤه الأوروبيون، بقيادة فرنسا وبريطانيا، إلى اتخاذ مواقف كانت غير متوقعة منذ بداية الحرب في 2022، مطالبين بتنازلات تأثرت بالطلبات الأمريكية.



وقد لفت المسؤولون الأوروبيون إلى أن الضغط على زيلينسكي هو تحول بارز في السياسة، حيث كان قادة أوروبا في السابق يصرون على أن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد مصيرها، ولكن يبدو الآن أن زيلينسكي بحاجة إلى دفع العملية إلى الأمام بشكل أكثر حزماً.

ترامب يرحب بإستضافة زيلينسكي في البيت الأبيض مجدداً

من جهته فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته دعوة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض مرة أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق التعاون الثنائي، وتأتي هذه الدعوة بعد التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار، وهو ما يعكس رغبة الطرفين في تجاوز التوترات السابقة والعمل على تعزيز التحالف بينهما في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة.

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