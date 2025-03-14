الكرملين: بوتين سلم ويتكوف رسالة خاصة للرئيس الأمريكي بشإن الهدنة في أوكرانيا

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد سلم المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، مساء الخميس، رسالة لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الكرملين : بوتين متفائل تفاؤل حذر

وأكد المتحدث بإسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي قد "نقل معلومات وإشارات إضافية إلى الرئيس ترامب من خلال ويتكوف"، معرباً عن "تفاؤل حذر".



وقال بيسكوف "عندما ينقل ويتكوف كل المعلومات للرئيس ترامب، سنحدد توقيت مكالمة" بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الخميس، عن أن لديه "أسئلة جدية" بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، معرباً عن إستعداد موسكو لمناقشتها مع الرئيس الأمريكي

بينما أبدت أوكرانيا موافقة على هدنة فورية وغير مشروطة بضغط أمريكي، شريطة أن تلتزم بها أيضاً روسيا التي امتنعت حتى الآن عن الرد بشكل واضح.

زيلينسكي يتهم بوتين بعدم الجدية

بدوره فق. إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بإتخاذ إستعدادت مسبقة لقطع الطريق أمام أي مقترحات متعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، زاعماً أن موسكو ليست لديها النية لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعياً إلى زيادة الضغط على موسكو.

وكان زيلينسكي قد أعتبر في وقت سابق أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأمريكي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا

ترامب لاينتوي إجبار روسيا على الموافقة على الهدنة

من جهته فقد أوضح ترامب أن "الأمر الآن متروك لروسيا"، بعد أن وافقت أوكرانيا على وقف إطلاق النار خلال محادثات على مدى أكثر من 8 ساعات مع مسؤولين أمريكيين في السعودية الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نأمل في أن نتمكن من الحصول على وقف لإطلاق النار من روسيا".



و تابع : "لقد تلقيت بعض الرسائل الإيجابية، لكن الرسالة الإيجابية لا تعني شيئا. فالوضع خطير للغاية".

وبدوره فقد دعى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، روسيا بشدة إلى إنهاء جميع الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، ويجب أن يكون للأوروبيين دور في الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".

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