روبيو : حان الوقت لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.. والكرملين يرد

دعى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، روسيا على إنهاء جميع الأعمال القتالية في أوكرانيا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

روبيو : لا حل عسكري لأزمة أوكرانية

وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، ويجب أن يكون للأوروبيين دور في الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".



وتابع روبيو: "نحض روسيا بشدة على إنهاء جميع الأعمال القتالية" مشيراً إلى أن "اتفاق المعادن سيجعل للولايات المتحدة مصلحة مباشرة بأمن أوكرانيا".



وهو في طريق العودة من السعودية حيث عقد لقاء مع وفد أوكراني الثلاثاء، أعلنت كييف في ختامه موافقتها على هدنة لثلاثين يوما.

الكرملين: نريد أن نطلع أولاً على سير المحادثات

من جهته فقد أعلن المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، أن بلاده ترغب في أن تطلع على نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية، قبل التعليق على ما إذا كان وقف إطلاق النار المقترح لمدة شهر مقبولاً لدى روسيا .

و أوضح بيسكوف للصحفيين: "لدينا إتصالات متوقعة مع الأمريكين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح.

وأضاف بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الرويب فلاديمير بوتين و الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار إلى إمكانية الإعداد لها سريعا جدا إذا لزم الأمر.

وأشار بيسكوف إلى أنه : يفترض أن وزير الخارجية روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز سيقومان عبر قنوات مختلفة بإطلاعنا خلال الأيام المقبلة على المباحثات التي جرت والتفاهمات التي تمّ التوصل إليها".

أوكرانيا وافقت على المقترح

هذا وكانت الولايات المتحدة وأوكرانيا قد أعلنتا، الثلاثاء، في بيان مشترك، أن كييف قد وافقت على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، و إتخاذ خطوات نحو السلام الدائم ووقف إطلاق النار .

كما أكد الجانبان على أن واشنطن وكييف قد إتفقتا على الإنتهاء من التوصل إلى إتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا وهي الصفقة التي توقفت بعد الأزمة التي شهدها البيت الأبيض بين الزعيمين .

بدورها فقد أعلنت الرئاسة الأوكرانية إن الوفدين الأمريكي والأوكراني قد ناقشا أهمية تكثيف الجهود الإغاثية الإنسانية كجزء من دفع عملية السلام، لاسيما خلال وقف إطلاق النار المقترح، على أن يشمل ذلك تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسراً.

من جهته فقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يشارك في المحادثات، على الرغم من تواجده في المملكة مشيراً إلى إن وقف إطلاق النار كان “اقتراحاً إيجابياً”، يشمل خط المواجهة في الصراع، وليس فقط القتال جواً وبحراً.



وكانت المملكة العربية السعودية قد إستضافت مباحثات الولايات المتحدة وأوكرانيا، التي عُقدت بهدف إزالة الخلاف بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

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