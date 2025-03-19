بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف عن حصيلة شهداء غـ ـزة من الأطفال والنساء

قطاع غـ ـزة.. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تفاصيل مأساوية عن تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة وحصيلة الشهداء والمصابين جراء الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية العنـ ـيفة علي القطاع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة وحصيلة الشهداء والمصابين في القصـ ـف الإسرائـ ـيلي العنـ ـيف علي القطاع.

الأمم المتحدة: استشهاد 170 طفل في الغـ ـارات الجوية على قطاع غـ ـزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا في الغـ ـارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة ليلة 18 مارس.

قطاع غـ ـزة

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان رسمي، أن إجمالي عدد الشهداء جراء الغـ ـارات علي قطاع غـ ـزة بلغ 404 أشخاص، بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة في قطاع غـ ـزة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة.

مكتب الأمم المتحدة: 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في قطاع غـ ـزة

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في قطاع غـ ـزة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تمامًا بسبب الدمـ ـار ونقص الكوادر الطبية والأدوية.

مدير مستشفى الشفاء: الوضع كـ ـارثي في قطاع غـ ـزة

ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، قوله: "الوضع كـ ـارثي في قطاع غـ ـزة، لدينا عدد كبير جداً من الضحايا".

الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في قطاع غـ ـزة يواجهون الجوع

وحذّر "أوتشا" من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غـ ـزة قد يواجهون نقصا حادًا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر مارس إذا لم تُستأنف عمليات التسليم إلى قطاع غـ ـزة.

الأمم المتحدة: المخزونات المتوفرة في قطاع غـ ـزة تنفد بسرعة

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، على أن المخزونات المتوفرة في قطاع غـ ـزة تنفد بسرعة، وللتعامل مع النقص قام شركاء الأمم المتحدة بتقليص المساعدات الغذائية بشكل حاد، وتعليق توزيع الدقيق والمواد الغذائية الطازجة، وتقليل كميات الوجبات الساخنة في المطابخ العامة.

قطاع غـ ـزة

كما حذر مكتب الأمم المتحدة أيضًا من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن ما لا يقل عن 80 من أصل 170 مطبخا عاما في قطاع غـ ـزة ستضطر إلى الإغلاق خلال أسبوع أو أسبوعين.

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