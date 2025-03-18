إسرائيل تعلن أن إستئناف الحرب على غزة كان بالتنسيق مع واشنطن

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أن الضربات التي شنّتها في قطاع غزة تمّت بـ"تنسيق كامل" مع حليفتها الولايات المتحدة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية: توجهنا بالشكر للرئيس ترامب

من جهته فقد صرّح المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر قائلاً: "أؤكد أن العودة إلى القتال الكثيف في غزة كان بتنسيق كامل مع واشنطن".



وأضاف: "إسرائيل شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على دعمهما الثابت لإسرائيل".

جاءت تلك التصريحات في أعقاب غارات على القطاع أسفرت عن مقتل المئات وكانت غير مسبوقة في شدتها واتساع نطاقها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في يناير.



الولايات المتحدة الحرب إختيار حماس و إيقافها بيدها

كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، في تصريحات أدلى لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه : "يمكن إيقاف الهجوم العسكري المتجدد على غزة إذا وافقت حماس على صفقة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن".

وأضاف المسؤول أن "الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة هي المرحلة الأولى في سلسلة من العمليات العسكرية التصعيدية التي تهدف إلى الضغط على حماس، مما يمثل عودة إلى وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضغط العسكري هو الطريقة الأكثر فعالية لتأمين إطلاق سراح الرهائن".



وتابع المسؤول أن الوسطاء المصريين يبذلون جهوداً حثيثة بالفعل لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل وحماس في محاولة لإحياء وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

لافتاً إلى أنه من غير المرجح أن توقف إسرائيل هجومها العسكري المتصاعد دون اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، عازمة على إجبار حماس على التفاوض تحت وطأة النيران.

و أضاف إلى أن إسرائيل تخطط لتصعيد عملياتها العسكرية تدريجيا في غزة، لكن لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن إسرائيل من إرسال قوات برية إلى القطاع مرة أخرى.

من جهته فقد أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن حركة "حماس" قد إختارت الحرب برفضها إطلاق سراح الرهائن، على حد قولها، وذلك مع شنّ إسرائيل ضربات عنيفة على قطاع غزة وتعهدها مواصلة القتال حتى إطلاق كل المحتجزين.



وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب



مكتب نتنياهو : سنتحرك بقوة متزايدة ضد حماس

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعداً ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة".



بدوره فقد أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة رداً على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

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