حماس تطالب بالدخول في استحقاقات المرحلة الثانية وليس وضع اتفاقات جديدة

أدلي المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم بتصريحات هامة تتعلق بأهمية الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، والتي يتهرب منها رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في تصريحات المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم بشأن المطالبة بالبدء في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة.

ماذا طلبت حركة حماس بشأن مفاوضات المرحلة الثانية؟

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "إن الأمر المطلوب هو الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة التي تنصل منها رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، وليس وضع اتفاقات جديدة وجانبية".

حركة حماس

حماس: تطبيق اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار بمراحله المختلفة يضمن الأهداف

وأضاف المتحدث باسم حركة حماس، في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين: "أن تطبيق الاتفاق بمراحله المختلفة يضمن الأهداف، أما لغة التهديد فلا تنتج شيئًا إيجابيًا، بل تعمل على تعقيد الأمور، ولا تخدم تحقيق أهداف اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة ".

وأشار المتحدث باسم حركة حماس إلى أن المسار السليم لتحقيق أهداف اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة بالهدوء المستدام وإطلاق الأسرى، يكمن بالأساس في تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقًا والتوقيع عليه من كل الأطراف.

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس أن الإدارة الأمريكية طرحت إطارًا للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025 وتحرك الوسطاء، بمن فيهم مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لإنجازه، حيث يضمن الاتفاق عملية متسلسلة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والقـ ـتلى، وصولا إلى تحقيق الهدوء المستدام".

مبعوث الرئيس الأمريكي يرفض مقترح حماس بشأن الإفراج عن أسير إسرائـ ـيلي أمريكي

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف رفض المقترح الذي تقدمت به حركة حماس بالإفراج عن أسير إسرائـ ـيلي أمريكي وإعادة جثث 4 آخرين مزدوجي الجنسية.

مبعوث الرئيس الأمريكي: مقترح حماس بشأن وقف إطـ ـلاق النـ ـار لا يصلح أن يكون منطلقا للتفاوض

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي، في تصريح لشبكة "سي إن إن" إن مقترح حماس بشأن وقف إطـ ـلاق النـ ـار لا يصلح أن يكون منطلقا للتفاوض، معتبرًا أن الجواب الذي وصل من حماس بشأن تمديد وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة غير مقبول على الإطلاق.

وأشار مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أن المقترح الأمريكي بشأن وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة يتضمن إطلاق سراح 5 أسرى أحياء، بينهم المواطن الأمريكي الإسرائـ ـيلي عيدان ألكسندر.

حركة حماس

مبعوث الرئيس الأمريكي ينصح حركة حماس بأن تكون أكثر عقلانية

ونصح مبعوث الرئيس الأمريكي حركة حماس بأن تكون أكثر عقلانية، وأن تشاهد ما فعلته الضربات الأمريكية بالحوثيين، في إشارة إلى الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة على الأراضي اليمنية والتي أسفرت عن عدد من القـ ـتلى والجـ ـرحى.

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