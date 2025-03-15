ويتكوف يعلن عن مقترح أمريكي جديد لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الجمعة، عن مقترح يجري بحثه لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ويتكوف : نسعى لتقليل الفجوات بين أطراف الصراع



وقال ويتكوف، في بيان: " الولايات المتحدة قد تقدمت بمقترح يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة".



وتابع: "التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم".

وأضاف: "التمديد المقترح لهدنة غزة سيكون حتى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي".



كماشدد ويتكوف على أنه "يجب تنفيذ مقترح تضييق الفجوات قريبا مع الإفراج عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي إيدان ألكسندر فورا".

وأشار إلى أن "حماس تطرح وراء الأبواب المغلقة مطالب غير عملية على الإطلاق لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار".

وأكمل: "حماس على علم بالموعد النهائي وأميركا سترد وفقا لذلك إذا انقضى الموعد".

هذا وأكد البيت الأبيض أن حماس تقوم بـ"رهان سيء للغاية" في المفاوضات بشأن هدنة غزة.



حماس تعلن عن موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر



وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان لها صدر فى وقت سابق من الجمعة، إنها تسلمت مقترحاً من الوسطاء بشأن إستئناف المرحلة الثانية مفاوضات وقف إطلاق النار.

و أكدت الحركة في البيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، الخميس، مقترحاً من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة"

و أوضح البيان إن "الرد تضمن موافقة الحركة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأكمل البيان: "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ إلتزاماته كاملة".

مكتب نتنياهو حماس لم تتحرك قيد أنملة عن موقفها في المفاوضات

من جهته فقد علق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعلان حماس بموافقتها على إطلاق سراح الرهينة عيدان ألكسندر و4 رهائن آخرين لقوا حتفهم، قائلا إنه: "بينما قبلت إسرائيل مخطط ويتكوف، فإن حماس متمسكة برفضها ولم تتحرك قيد أنملة .



وتابع مكتب نتنياهو: في الوقت نفسه، تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية"

و أضاف : أن نتنياهو سيعقد اجتماعا للطاقم الوزاري مساء غدا السبت لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض، واتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية.

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