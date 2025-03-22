عاجل.. إسرائـ ـيل تلقي قنـ ـابل غرب رفح جنوب قطاع غـ ـزة

تشهد الأحداث في قطاع غـ ـزة تطورات خـ ـطيرة وسط تصعيد إسرائـ ـيل عــ دوانها علي المدنيين في جنوب القطاع، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة وتفاصيل الغارات الجوية والقصـ ـف المدفعي الذي شنتها قوات الاحتلال الإسرائـ ـيلي علي المدنيين في القطاع.

مستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائـ ـيلي تطلق النـ ـار بشكل كثيف بالتزامن مع إلقاء قنـ ـابل صوتية، غرب رفح جنوب قطاع غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

وأكدت المصادر أن آليات الاحتلال الإسرائـ ـيلي تطلق النـ ـار شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة، تزامنًا مع استهدافات لمنطقة الشيماء ببيت لاهيا شمالاً.

طائرات الاحتـ ـلال تطلق نيرانها شمال قطاع غـ ـزة

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي المسيرة "كواد كابتر" تطلق نيرانها، بالتزامن مع قصـ ـف مدفعي شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غـ ـزة.

واستأنفت إسرائـ ـيل حـ ـرب الإبـ ـادة على قطاع غـ ـزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائـ ـيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبـ ـادة جماعية في قطاع غـ ـزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

تفاصيل العملية البرية لـ إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة

وبدأ جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عملية برية في شمال قطاع غـ ـزة وسط تواصل الغـ ـارات الوحشـ ـية والقصـ ـف العنـ ـيف علي المدنيين في القطاع.

وأكد جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أن قواته بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غـ ـزة، موضحًا أنه هـ ـاجم مع الشاباك بنى تحتية ونقاط إطلاق قـ ـذائف مضادة للدروع تابعة لحركة حماس في بيت لاهيا.

وقال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إن قواته سيطرت على وسط محور نتساريم في قطاع غـ ـزة وأن الهدف من العملية هو وضع خط فاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وأضاف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أن قوات لواء جولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غـ ـزة إذا لزم الأمر.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يحظر انتقال سكان غـ ـزة على محور صلاح الدين

كما قرر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي حظر انتقال سكان قطاع غـ ـزة على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس.

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