دونالد ترامب: بالطبع لن نطرد الفلسطينين من قطاع غزة

أكد الرئيس الأمريكي أن لا أحد يريد تفريغ القطاع من سكانه أو طرد الفلسطينين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ترامب يشدد على أن خطته ليست إلزامية

وكان ترامب، قد أكد خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة.

و أوضح ترامب في وقت سابق أن خطته لإعادة إعمار قطاع غزة "ناجحة"، لكنه لن يفرضها، موضحاً أنه سيكتفي بتقديم التوصيات.



جاء ذلك خلال مقابلة أجراها معه راديو فوكس نيوز.



و أضاف ترامب "الخطة ناجحة حقًا، لكنني لن أفرضها سأجلس وأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة مسؤولة عن الموقع."

و أشار إلى إنه تفاجأ من رفض الأردن ومصر لخطة إعادة الإعمار، رغم المساعدات الأمريكية التي تتلقاها الدولتان، مضيفًا: "نحن ندفع مليارات الدولارات سنويًا للأردن ومصر وقد تفاجأت قليلًا لأنهما فعلا ذلك."

ويتكوف يقدم مقترحاً لتمديد وقف إطلاق النار



وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للعاصمة القطرية الدوحة حيث من المقرر أن يلتقي ، الأربعاء، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومن المتوقع تقدم الولايات المتحدة إقتراحاً يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريباً، مقابل إفراج حماس عن مايصل إلى نصف الرهائن الإسرائيلين الأحياء وفقاً لتصريحات مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح المصدر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مطلعاً إن حماس مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار طويل من دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإتفاق.

و رجح المصدر إن حماس ستطالب بالإفراج عن قادة في الحركة محتجزين لدى إسرائيل، مقابل قبول الاقتراح.



وأضاف المصدر أن هناك "فجوة" بين توقعات الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من محادثات قطر، وقدراتهما على اتخاذ القرار، فبينما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويتكوف، وهو شخص قادر على اتخاذ القرارات، فإن الوفد الإسرائيلي، رغم منصبه الرفيع نسبيا، لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ القرارات.

هذا وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حماس سراح 10 رهائن أحياء، على أن يشمل أيضاً الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في مقابل 60 يوماً إضافيا من وقف إطلاق النار.



فيما لم يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المسؤول الجديد عن المحادثات لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى قطر.



هذا وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد وصل إلى قطر، الثلاثاء، للإنضمام إلى محادثات تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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