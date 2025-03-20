حماس تكشف عن تحركاتها لوقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي عن غـ ـزة

كشفت حركة حماس عن إجراء محادثات مستمرة مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائـ ـيلي العنـ ـيف علي قطاع غـ ـزة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من المدنيين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفته حركة حماس عن سعيها لاحتواء الأوضاع الملتهبة في قطاع غـ ـزة والعمل علي إلزام الاحتـ ـلال بـ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار وإجباره على التراجع عن مخططه.

حماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف العـ ـدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة

ومن جانبه، أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العـ ـدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة والعمل على إلزام الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بالاتفاق وإجباره على التراجع عن مخططه

حماس

حماس تشدد علي تمسك الحركة باتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

وشدد الناطق باسم حركة حماس علي تمسك الحركة باتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، مضيفًا: "نعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحـ ـرب بشكل دائم وضرورة انسحاب الاحتـ ـلال من قطاع غـ ـزة.

حماس تطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني

وأوضح الناطق باسم حركة حماس أن حصار قطاع غـ ـزة وتجويع شعبها وحـ ـرب الإبادة فيها يتطلب تحركًا عاجلًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبـ ـادة ومنع تجويعه ورفع الحصار عنه.

تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة

واستهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بلدة عبسات شرق خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

ومن جانبه، أعلن الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة استشهاد عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غـ ـارات إسرائـ ـيلية استهدفت منازل في جنوب قطاع غـ ـزة فجر الخميس.

حصيلة ضحايا الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي جنوب قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بـ ـجروح في غـ ـارات جـ ـوية إسرائـ ـيلية استهدفت ستة منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غـ ـزة فجر الخميس.

الطيران الإسرائـ ـيلي يشن غـ ـارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، شن الطيران الإسرائـ ـيلي غـ ـارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غـ ـزة، حيث أفادت وزارة الصحة في غـ ـزة بسقوط 24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصـ ـف الاحتـ ـلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا.

مباحثات ماكرون والأمير محمد بن سلمان بشأن غـ ـزة

ومن ناحية أخري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نددا خلالها باستئناف الهـ ـجمات الإسرائـ ـيلية العنـ ـيفة على قطاع غـ ـزة.

ماكرون: سنعقد مؤتمر مع السعودية بشأن غـ ـزة

وأضاف ماكرون في منشور له على منصة "إكس": "أنهما سيترأسان بشكل مشترك مؤتمرًا حول تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة، وضرورة حل الدولتين من أجل المساعدة في إحياء أفق سياسي لكل من الإسرائـ ـيليين والفلسطينيين".

قطاع غـ ـزة

ماكرون: العودة إلى وقف إطـ ـلاق النـ ـارفي غـ ـزة أمر ضروري

وتابع ماكرون: "أن العودة إلى وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة أمر ضروري من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين"، مشيرًا إلى أنه ناقش مع محمد بن سلمان خلال الاتصال ضرورة العمل معًا بشأن مستقبل غـ ـزة.

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