تحرك عاجل من ماكرون لاحتواء الأوضاع في قطاع غـ ـزة بمساعدة السعودية

قطاع غـ ـزة.. كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة خاصة بعد استئناف إسرائـ ـيل عملياتها العسـ ـكرية في القطاع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأبرز تصريحاتهما بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة.

مباحثات ماكرون والأمير محمد بن سلمان بشأن غـ ـزة

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نددا خلالها باستئناف الهـ ـجمات الإسرائـ ـيلية العنـ ـيفة على قطاع غـ ـزة.

ماكرون

ماكرون: سنعقد مؤتمر مع السعودية بشأن غـ ـزة

وأضاف ماكرون في منشور له على منصة "إكس": "أنهما سيترأسان بشكل مشترك مؤتمرًا حول تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة، وضرورة حل الدولتين من أجل المساعدة في إحياء أفق سياسي لكل من الإسرائـ ـيليين والفلسطينيين".

ماكرون: العودة إلى وقف إطـ ـلاق النـ ـارفي غـ ـزة أمر ضروري

وتابع ماكرون: "أن العودة إلى وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة أمر ضروري من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين"، مشيرًا إلى أنه ناقش مع محمد بن سلمان خلال الاتصال ضرورة العمل معًا بشأن مستقبل غـ ـزة.

الجيش الإسرائـ ـيلي يستأنف عملياته البرية في وسط قطاع غـ ـزة

الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائـ ـيلي استأنف عملياته البرية في وسط قطاع غـ ـزة وجنوبه، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، وجاء استئناف العمليات البرية في قطاع غـ ـزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في غـ ـارات جوية شكلت إحدى أعلى معدلات سقوط الشهداء منذ اندلاع الحـ ـرب في أكتوبر 2023، لينهار بذلك اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار الذي صمد إلى حد كبير منذ يناير.

تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة

استهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بلدة عبسات شرق خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

ومن جانبه، أعلن الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة استشهاد عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غـ ـارات إسرائـ ـيلية استهدفت منازل في جنوب قطاع غـ ـزة فجر الخميس.

حصيلة ضحايا الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي جنوب قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بـ ـجروح في غـ ـارات جـ ـوية إسرائـ ـيلية استهدفت ستة منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غـ ـزة فجر الخميس.

قطاع غـ ـزة

الطيران الإسرائـ ـيلي يشن غـ ـارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غـ ـزة

ومن ناحية شن الطيران الإسرائـ ـيلي غـ ـارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غـ ـزة، حيث أفادت وزارة الصحة في غـ ـزة بسقوط 24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصـ ـف الاحتـ ـلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا.

اقرأ أيضًا

عاجل.. إسرائـ ـيل تشن غـ ـارات جوية كثيفة علي جنوب قطاع غـ ـزة

أبرز ردود الفعل العربية والدولية علي قصـ ـف إسرائـ ـيل لـ غـ ـزة