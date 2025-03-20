عاجل.. إسرائـ ـيل تشن غـ ـارات جوية كثيفة علي جنوب قطاع غـ ـزة

تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة.. صعدت إسرائـ ـيل من عـ ـدوانها في قطاع غـ ـزة وشنت غـ ـارات جوية كثيفة استهدفت بلدة عبسات شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة، خاصة بعد الغـ ـارات الجوية الكثيفة التي استهدفت بلدة عبسات شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة، وحصيلة الشهداء والمصابين.

تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل شرق خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة

استهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بلدة عبسات شرق خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

قطاع غـ ـزة

ومن جانبه، أعلن الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة استشهاد عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غـ ـارات إسرائـ ـيلية استهدفت منازل في جنوب قطاع غـ ـزة فجر الخميس.

حصيلة ضحايا الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي جنوب قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بـ ـجروح في غـ ـارات جـ ـوية إسرائـ ـيلية استهدفت ستة منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غـ ـزة فجر الخميس.

الطيران الإسرائـ ـيلي يشن غـ ـارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غـ ـزة

ومن ناحية شن الطيران الإسرائـ ـيلي غـ ـارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غـ ـزة، حيث أفادت وزارة الصحة في غـ ـزة بسقوط 24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصـ ـف الاحتـ ـلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا.

حماس تفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال في قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أكدت حركة حماس أن قوات قوات الاحتـ ـلال الصـ ـهيوني تواصل ارتكاب جـ ـرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بالتزامن مع المـ ـجازر المـ ـروعة التي تستهدف الفلسطينين في قطاع غـ ـزة، واستمرار جـ ـرائم الإبـ ـادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء.

حماس: باب المفاوضات مع دولة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مازال مفتوحًا

وكانت حركة حماس قد كشفت عن موقفها من المفاوضات مع إسرائـ ـيل بعد استئناف الغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة علي قطاع غـ ـزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.

حماس

وقالت حركة حماس إن باب المفاوضات مع دولة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مازال مفتوحًا، رغم استئناف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي ضرباته وهـ ـجماته بعـ ـنف ضد قطاع غـ ـزة.

اقرأ أيضًا

حماس تفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال وتوجه رسالة عاجلة لـ الشعب الفلسطيني

بسبب منشورات السوشيال ميديا.. فصل ضابطين إحتياط من الجيش الإسرائيلي