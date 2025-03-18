كواليس الاجتماع الطارئ الذي عقده نتنياهو بعد ضـ ـرب غـ ـزة

عقد رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا في مقر وزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع إسرائـ ـيل كاتس وكبار قادة الأجهزة الأمنية، وذلك عقب الضربات الجوية العنـ ـيفة علي غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، وأبرز الإجراءات التي اتخذها بعد استئناف الغارات الإسرائـ ـيلية العنـ ـيفة علي قطاع غـ ـزة.

تفاصيل الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقده نتنياهو

اتخذ نتنياهو العديد من الإجراءات الهامة خلال اجتماعه الأمني الذي عقده، وأصدر نتنياهو وكاتس توجيهات لجيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غـ ـزة، واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من قدرات حركة حماس بحسب بيان مجلس الوزراء الإسرائـ ـيلي.

نتنياهو

إسرائـ ـيل تستأنف ضـ ـرباتها الجوية العنـ ـيفة على حركة حماس

وكانت إسرائـ ـيل قد استأنفت ضـ ـربات جوية عنـ ـيفة على حركة حماس في جميع أنحاء قطاع غـ ـزة، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

نتنياهو: أصدرت تعليمات باتخاذ إجراء قوي ضد حماس في غـ ـزة

وقال رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات لـ الجيش الإسرائـ ـيلي باتخاذ إجراء قوي ضد حركة حماس في قطاع غـ ـزة ردًا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

نتنياهو: إسرائـ ـيل ستتحرك ضد حماس بقدرة عسـ ـكرية متزايدة

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان: "إسرائـ ـيل ستتحرك من الآن فصاعدًا ضد حركة حماس بقدرة عسـ ـكرية متزايدة".

وأكد الجيش الإسرائـ ـيلي تنفيذ هـ ـجمات واسعة على مواقع تابعة لـ حركة حماس في قطاع غـ ـزة، دون أن يوضح طبيعة الأهداف المستهدفة على وجه التحديد.

وسائل إعلام إسرائـ ـيلية: الضـ ـربات الجوية استهدفت قيادات بارزة في حماس

من جهتها، نقلت قناة "كان" الإسرائـ ـيلية أن الضـ ـربات الجوية الإسرائـ ـيلية استهدفت قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية بارزة في حركة حماس.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يـ ـهدد بفتح أبواب الجـ ـحيم على غـ ـزة

فيما، هـ ـدد وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس بأن أبواب الجـ ـحيم ستفتح على قطاع غـ ـزة إذا استمرت الحركة في تهديد الأمن الإسرائـ ـيلي.

نتنياهو

وقالت الحكومة الإسرائـ ـيلية أنها استأنفت عملياتها العسـ ـكرية ضد حركة حماس في قطاع غـ ـزة، وذلك عقب رفض الحركة لمقترحات أمريكية بتمديد وقف إطـ ـلاق النـ ـار، وفق ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو.

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