النيابة العامة الإسرائـ ـيلية توجه صفعة قوية لـ نتنياهو بشأن محاكمته

شهدت قضية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو تطورات جديدة ومثيرة، وذلك بعدما وجهت النيابة العامة الإسرائـ ـيلية صفعة قوية له في خطوة غيرت خط سير المحاكمة واصابته بالذهول والصدمة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي مستجدات قضية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، وتفاصيل الصفعة الكبري التي وجهتها النيابة العامة الإسرائـ ـيلية له.

النيابة العامة الإسرائـ ـيلية توجه صفعة قوية لـ نتنياهو

ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن النيابة العامة الإسرائـ ـيلية عارضت طلب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلستي محاكمته الأسبوع المقبل.

نتنياهو

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، وتشمل التهم الموجهة ضده تلقيه هدايا ثمينة، مقابل تقديمه مزايا ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، فضلًا عن التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

نتنياهو ينـ ـفجر أمام المحكمة ويصاب بنوبة من العصبية

وتمت الجلسة الـ17 لـ محاكمة نتنياهو في يوم 12 من مارس الجاري، وذلك ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده، وأثناء الجلسة، فقدَ نتنياهو أعصابه في المحكمة وصرخ في وجه القضاة وقال: "لقد جعلوا حياتي بائسة"، وفق ما أفادت به القناة 13 الإسرائـ ـيلية.

وقدم نتنياهو طلبًا إلى القضاة للسماح له بالخوض في تفاصيل أكثر، لدحض بعض التهم الموجهة إليه.

وفي المحاكمة ضرب نتنياهو الطاولة بقوة، ورفع صوته لدرجة أن طُلب منه خفضه، كما هـ ـاجم المدعين العامين قائلا: إنهم "يعيشون في عالم آخر".

تفاصيل إدلاء نتنياهو بشهادته في المحكمة

وقال نتنياهو، مخاطبًا القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان: "عادة ما أكون شخصًا متحفظًا للغاية، لكن هناك أمر غير مقبول هنا، لقد سلبوا حياتنا ودمـ ـروها، أؤدي واجباتي كرئيس وزراء إسرائـ ـيلي في هذا الوقت، آتي إلى هنا مرتين أسبوعيًا، لكن من حقي تفنيد هذه الادعاءات السخيفة وإثبات أن كل شيء مبني على كذبة كاملة، هناك تهور خبيث من المحققين الذين لم يتحققوا ولم يستجوبونني حول بعض الادعاءات، لا يمكن أن يمر هذا الأمر بهدوء".

نتنياهو

نتنياهو ينكر جميع التهم المنسوبة إليه

الجدير بالذكر أن نتنياهو ينكر جميع التهم المنسوبة إليه، مصرًا على أن القضية ما هي إلا مطاردة سياسية، إلا أن النيابة الإسرائـ ـيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.

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