نتنياهو يتقدم بشكوى ضد رئيس الشاباك السابق ناداف أرجمان

في تصاعد جديد لأزمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، و رئيس الشاباك، ناداف أرجمان، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة ضد رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



نتنياهو يصر على محاسبة رئيس الشاباك السابق

وأفادت الصحيفة أن تلك الخطوة جاءت بناء على تهديدات رئيس الشاباك السابق لكشف معلومات سرية

وفتح ناداف النار على نتنياهو قائلاً : أن إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع أعدائها مهما بلغت شراستهم، فيما لن تستطيع التعامل مع تفكك المجتمع الإسرائيلي من الداخل، ولن تتمكن من النهوض من هذا الوضع.

و أتهم نتنياهو بالإضرار بالمجتمع الإسرائيلي، وإحداث إحتكاكات فئوية من أجل الحكم، مضيفاً أعتقد أن أول ما يجب أن يحدث هنا هو سقوط هذه الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، بأوسع نطاق ممكن.

نتنياهو يتهم رونين بار بالتواطؤ مع سلفه

بدوره فقد إتهم نتنياهو تصريحاته رئيس الشاباك، رونين بار بالتواطؤ مع سلفه ناداف أرجمان ، قائلًا: تهديدات مافيا تهدف إلى منع إعادة إحياء الشاباك زاعما أن رونين بار، يبتزّه بالتهديدات.



و أضاف نتنياهو : الليلة، تجاوزنا خطًا أحمر خطيرًا آخر للديمقراطية الإسرائيلية، لم يسبق في تاريخ إسرائيل والديمقراطيات أن مارس الرئيس السابق للمنظمة السرية ابتزازًا مباشرًا وتهديدًا ضد رئيس وزراء في منصبه، تنضم هذه الجريمة إلى حملة ابتزاز وتهديدات عبر إحاطات إعلامية في الأيام الأخيرة، قادها الرئيس الحالي لجهاز الأمن العام " الشاباك" ، رونين بار .



و أعتبر نتنياهو تلك التصريحات بمثابة محاولات الهدف الوحيد منها هو محاولة منعه من إتخاذ القرارات اللازمة لإعادة تشغيل جهاز الأمن العام “الشاباك” بعد فشله المدوي في 7 أكتوبر.



وأضاف : لنكون واضحين: التهديدات الإجرامية على غرار المافيا لن تردعني، سأفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطني إسرائيل" .

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد كشفت في وقت سابق من الإسبوع الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد إلتقى برئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين في لقاء وصف بـ"المتوتر للغاية"

حيث طالب، نتنياهو، بار خلال اللقاء بتقديم استقالته في خطوة متوقعة إثر خلافات متراكمة بين الطرفين، لكن بار لم يستجب للدعوة متمسكا بضرورة استمرار عمل الشاباك وفق المصالح الوطنية لا المصالح السياسية.

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