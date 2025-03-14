رئيس الشاباك السابق يهدد نتنياهو: أنا أعرف عنك الكثير

إنتقد رئيس "الشاباك" السابق، ناداف أرجمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إثر مماطلته في استكمال اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مهدداً بالكشف عما أخفاه خلال عمله مع نتنياهو المزيد من التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

رئيس الشاباك الأسبق : نتنياهو أحدث تفكك غير مسبوق في المجتمع الإسرائيلي



جاءت تلك التصريحات خلال مقابلة مساء الخميس، أجرتها معه قناة "كيشت نيوز" .

و أوضح ناداف : إذا توصلتُ إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو قد قرر أنه يتصرف بشكل مخالف للقانون، فلن يكون هناك خيار آخر، سأقول كل ما أعرفه وما أخفيته عن نفسي حتى اليوم".



وأضاف: «إن العلاقة الوثيقة بين رئيس الشاباك ورئيس الوزراء بالغة الأهمية، ولا أعتقد أنه من الصواب المساس بها. لهذا السبب، أحتفظ حاليًا بكل ما حدث بيني وبين رئيس الوزراء سرًا في هذا المكان، من الواضح تمامًا أن لديّ قدرًا كبيرًا من المعرفة، يمكنني استخدامها، لكنني لا أستخدمها، لنفس الأسباب التي ذكرتها».



و تابع: ليس هناك شك في أن رؤساء الشاباك يعرفون الكثير، لكننا لا نتجول حاملين سيف التهديدات، إذا اعتقدنا أن هناك أشياء نعرفها، وأنها تشكل خطرا على الأمن القومي لدولة إسرائيل، فسوف نستخدمها وفقا للقانون" .



و أنكر ناداف كافة المزاعم التي تتهمه بدعوة جنود الإحتياط إلى التوقف عن الخدمة بسبب "الثورة القانونية فيما يعرف بـ التعديلات القضائية التي أطلقها نتنياهو في بداية توليه رئاسة الوزراء.



وفتح ناداف النار على نتنياهو قائلاً : أن إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع أعدائها مهما بلغت شراستهم، فيما لن تستطيع التعامل مع تفكك المجتمع الإسرائيلي من الداخل، ولن تتمكن من النهوض من هذا الوضع.



و أتهم نتنياهو بالإضرار بالمجتمع الإسرائيلي، وإحداث إحتكاكات فئوية من أجل الحكم، مضيفاً أعتقد أن أول ما يجب أن يحدث هنا هو سقوط هذه الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، بأوسع نطاق ممكن.



و أستطرد قائلاً : علينا بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، فكل شيء على ما يرام، لكن الديمقراطية شيء لا يمكن للمجتمع الإسرائيلي ودولة إسرائيل بدونه أن يفعلا شيئًا هنا.



نتنياهو يتهم رئيس الشاباك الحالي بالتواطؤ لمنعه من إعادة إحياء الشاباك

بدوره فقد إتهم نتنياهو تصريحاته رئيس الشاباك، رونين بار بالتواطؤ مع سلفه ناداف أرجمان ، قائلًا: تهديدات مافيا تهدف إلى منع إعادة إحياء الشاباك زاعما أن رونين بار، يبتزّه بالتهديدات.



و أضاف نتنياهو : الليلة، تجاوزنا خطًا أحمر خطيرًا آخر للديمقراطية الإسرائيلية، لم يسبق في تاريخ إسرائيل والديمقراطيات أن مارس الرئيس السابق للمنظمة السرية ابتزازًا مباشرًا وتهديدًا ضد رئيس وزراء في منصبه، تنضم هذه الجريمة إلى حملة ابتزاز وتهديدات عبر إحاطات إعلامية في الأيام الأخيرة، قادها الرئيس الحالي لجهاز الأمن العام " الشاباك" ، رونين بار .

و أعتبر نتنياهو تلك التصريحات بمثابة محاولات الهدف الوحيد منها هو محاولة منعه من إتخاذ القرارات اللازمة لإعادة تشغيل جهاز الأمن العام “الشاباك” بعد فشله المدوي في 7 أكتوبر.



وأضاف : لنكون واضحين: التهديدات الإجرامية على غرار المافيا لن تردعني، سأفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطني إسرائيل" .

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