حماس تفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال وتوجه رسالة عاجلة لـ الشعب الفلسطيني

واصلت حركة حماس تنديدها وإدانتها للجـ ـرائم البشـ ـعة التي ترتكبها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة، والتي أسفرت عن مقـ ـتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينين وخاصة الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفته حركة حماس عن الجـ ـرائم الإسرائـ ـيلية التي ارتكبتها قوات الاحتـ ـلال في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة.

حماس تفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال في قطاع غـ ـزة

أكدت حركة حماس أن قوات قوات الاحتـ ـلال الصـ ـهيوني تواصل ارتكاب جـ ـرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بالتزامن مع المـ ـجازر المـ ـروعة التي تستهدف الفلسطينين في قطاع غـ ـزة، واستمرار جـ ـرائم الإبـ ـادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء.

حماس

حماس: قوات الاحتـ ـلال الخاصة اغتـ ــالت الشاب عدي عادل القاطوني بـ ـدم بارد

وذكرت حركة حماس في بيان لها أن آخر فصول هذا الإجـ ـرام فجر اليوم في مخيم العين غرب محافظة نابلس، حيث أقدمت قوات الاحتـ ـلال الخاصة على اغتـ ـيال الشاب عدي عادل القاطوني بدم بارد.

حماس تدعو الفلسطينيين إلى تصعيد النفير العام

وأضافت حركة حماس: "نزف إلى العلياء شهيدنا البطل عدي القاطوني، وندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المـ ـحتل إلى تصعيد النفير العام، ومواصلة الانتفاض في وجه الاحتـ ـلال ومستوطنيه، نصرةً لأهلنا في قطاع غـ ـزة وردًا على العـ ـدوان المستمر على مخيمات الضفة الغربية.

حماس تدعو إلى مواصلة مواجهة الاحتـ ـلال بكل الوسائل المتاحة

واختمت حركة حماس البيان قائلة: "نهيب بشبابنا الثائر أن يواصلوا المواجهة بكل الوسائل المتاحة، تأكيدًا على رسالة القوة والصمود، فشعبنا لن يركع أمام إجـ ـرام الاحتـ ـلال، بل ستُضاعف هذه الجـ ـرائم إصرار شعبنا، وستكون وقودًا إضافيًا لاتساع رقعة النار التي ستُحرق المحـ ـتل المـ ـجرم.

حماس: باب المفاوضات مع دولة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مازال مفتوحًا

وكانت حركة حماس قد كشفت عن موقفها من المفاوضات مع إسرائـ ـيل بعد استئناف الغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة علي قطاع غـ ـزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقالت حركة حماس إن باب المفاوضات مع دولة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مازال مفتوحًا، رغم استئناف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي ضرباته وهـ ـجماته بعـ ـنف ضد قطاع غـ ـزة.

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، إن حركة حماس لم تغلق باب التفاوض، ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف.

حماس

حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتـ ـلال بوقف العـ ـدوان

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس أن حركة حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتـ ـلال بوقف العـ ـدوان، وتنفيذ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار والبدء بالمرحلة الثانية من الهدنة، التي بدأت في يناير الماضي.

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