عاجل.. أول تعليق لـ مصر علي الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة

علقت مصر علي الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، أغلبهم من المدنيين والنساء والأطفال.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أول تعليق لـ مصر علي استئناف إسرائـ ـيل عـ ـدوانها وحـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غـ ـزة زاعمة نيتها القضاء علي حركة حماس.

مصر تدين الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة

وأعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، فجر اليوم الثلاثاء.

قطاع غـ ـزة

مصر: الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة تشكل انتـ ـهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

وأكدت مصر أن الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة تشكل انتـ ـهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار ويعد تصعيدًا خطـ ـيرًا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

مصر تعرب عن رفضها الكامل لكافة الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية

وأعربت مصر مجددًا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن رفضها الكامل لكافة الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.

مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي غـ ـزة

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العن ـف والعنـ ـف المضاد، كما طالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطـ ـلاق النـ ـار.

حصيلة الغـ ـارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة

الجدير بالذكر أن الغـ ـارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة استهدفت المناطق السكنية ومرافق مدنية، إضافة إلى مخيمات اللاجئين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلنت مستشفيات قطاع غـ ـزة، أن الغـ ـارات الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 330 شخصًا وإصابة العشرات بجروح، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، في ظل وجود العديد من الإصابات الخـ ـطيرة واستمرار انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

مكتب نتنياهو يصدر تعليمات باستئناف العمليات العسكرية في غـ ـزة

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر تعليمات لـ الجيش الإسرائـ ـيلي باتخاذ إجراء قوي ضد حركة حماس في قطاع غـ ـزة ردًا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

نتنياهو

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان له: "أن إسرائـ ـيل ستتحرك من الآن فصاعدًا ضد حركة حماس بقدرة عسـ ـكرية متزايدة".

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