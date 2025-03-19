عاجل.. حماس تكشف عن موقفها من المفاوضات مع إسرائـ ـيل

كشفت حركة حماس عن موقفها من المفاوضات مع إسرائـ ـيل بعد استئناف الغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة علي قطاع غـ ـزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهجاء والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفته حركة حماس عن موقفها من المفاوضات مع إسرائـ ـيل خاصة بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة.

حماس: باب المفاوضات مع دولة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مازال مفتوحًا

ومن جانبها، قالت حركة حماس إن باب المفاوضات مع دولة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مازال مفتوحًا، رغم استئناف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي ضرباته وهـ ـجماته بعـ ـنف ضد قطاع غـ ـزة.

حماس

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، إن حركة حماس لم تغلق باب التفاوض، ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف.

حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتـ ـلال بوقف العـ ـدوان

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس أن حركة حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتـ ـلال بوقف العـ ـدوان، وتنفيذ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار والبدء بالمرحلة الثانية من الهدنة، التي بدأت في يناير الماضي.

إسرائـ ـيل تشن ضـ ـربات على قطاع غـ ـزة

وشنت إسرائـ ـيل ضـ ـربات على قطاع غـ ـزة هي الأعنـ ـف منذ بدء سريان الهدنة مع حماس في 19 يناير، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يأمر بإخلاء عدد من الأحياء جنوبي قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية بأن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أصدر أوامر بإخلاء عدد من أحياء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة.

ووجه جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي نداءً لسكان أحياء بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان في قطاع غـ ـزة بإخلائها فورًا.

غـ ـارات إسرائـ ـيلية تستهدف مناطق سكنية ومخيمات اللاجئين في غـ ـزة

واستهدفت غـ ـارات إسرائـ ـيلية مناطق سكنية ومرافق مدنية في قطاع غـ ـزة، إضافة إلى مخيمات اللاجئين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

قطاع غـ ـزة

طائرات الاحتـ ـلال تهـ ـاجم 20 هدفًا في قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بأن طائرات الاحتـ ـلال التابعة لسلاح الجو هـ ـاجمت نحو 20 هدفًا في قطاع غـ ـزة الليلة الماضية.

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