مسؤول أمريكي: يمكننا وقف الحرب على غزة ولكن بشرط !

كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إنه يمكن إيقاف الهجوم العسكري الذي إستأنفته قوات الإحتلال الإسرائيلي على غزة في حالة واحدة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

مسؤول أمريكي : ستتوقف الحرب في حال وافقت حماس على إطلاق سراح المزيد من الرهائن



وأوضح المسؤول في تصريحه لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "يمكن إيقاف الهجوم العسكري المتجدد على غزة إذا وافقت حماس على صفقة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن".

وأضاف المسؤول أن "الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة هي المرحلة الأولى في سلسلة من العمليات العسكرية التصعيدية التي تهدف إلى الضغط على حماس، مما يمثل عودة إلى وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضغط العسكري هو الطريقة الأكثر فعالية لتأمين إطلاق سراح الرهائن".



وتابع المسؤول أن الوسطاء المصريين يبذلون جهوداً حثيثة بالفعل لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل وحماس في محاولة لإحياء وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

لافتاً إلى أنه من غير المرجح أن توقف إسرائيل هجومها العسكري المتصاعد دون اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، عازمة على إجبار حماس على التفاوض تحت وطأة النيران.

لافتاً إلى أن إسرائيل تخطط لتصعيد عملياتها العسكرية تدريجيا في غزة، لكن لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن إسرائيل من إرسال قوات برية إلى القطاع مرة أخرى.

البيت الأبيض : حماس إختارت الحرب



من جهته فقد أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن حركة "حماس" قد إختارت الحرب برفضها إطلاق سراح الرهائن، على حد قولها، وذلك مع شنّ إسرائيل ضربات عنيفة على قطاع غزة وتعهدها مواصلة القتال حتى إطلاق كل المحتجزين.



وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب



نتنياهو : أصدرت تعليمات للجيش بإتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أعلنت في بيان في وقت سابق من الثلاثاء أن الجيش قد تلقى تعليمات بإستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة.

من جهته فقد أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة رداً على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعداً ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة".

هذا وقد إتّهمت حركة حماس في بيان لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام الحرب في غزة "قارب نجاة له" من أزمات سياسية داخلية حتى وإن كان هذا الأمر يعني "التضحية" بالرهائن الذين ما زالوا محتجزين على قيد الحياة في القطاع الفلسطيني.

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