عائلات الرهائن تطالب نتنياهو بحسم موقفه وعقد إتفاق شامل مع حماس

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، بالعمل على توقيع إتفاق شامل يعيد جميع الأسرى دفعة واحدة، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الهيئة ترحب بعودة أي أسير

جاء ذلك في أعقاب إبداء حركة حماس إستعدادها لإطلاق سراح جندي أمريكي ورفات أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.



و أوضحت الهيئة في بيان لها، إنها "تبارك عودة أي أسير، سواء لإعادة التأهيل أو للدفن"، لكنها شددت على أن تنفيذ هذا الإعلان "يجب أن يكون بداية لاتفاق شامل، وليس عملية انتقائية تفكك قيم الصهيونية وتمثل استمرارا لسياسة التخلي".

و أنتقدت الهيئة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة: "مصدومون من احتمال بقاء الأسرى في الأسر، ما قد يعني الحكم بموتهم"، وطالبته بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق يعيد جميع الأسرى.

كما دعت إلى إبقاء وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة، لضمان التوصل إلى صفقة تبادل شاملة تشمل جميع الأسرى، في ظل الضغوط المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الملف.

عائلات الرهائن تتهم وزير الطاقة الإسرائيلي بتعريض حياة ذويهم للخطر عمداً

وفي سياق متصل فقد أعلنت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة في وقت سابق عن معارضتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية بمواصلة قطع الكهرباء عن القطاع، محذرين من أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة ذويهم.

ووجهت العائلات إتهامات لوزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بإتخاذ قرارات غير قانونية دون الصلاحيات اللازمة.

حيث قدّم نحو 50 شخصًا من أقارب الرهائن الإسرائيلين المحتجزين في غزة، إلتماسًا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه في القطاع.

وأكدت العائلات في التماسها أن هذا القرار يشكل خطرًا جسيمًا على حياة المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أنه يُعرّضهم لمصاعب صحية وبيئية شديدة.

نتنياهو يجتمع اليوم بالموقف الوزاري لبحث تقرير فريق التفاوض

وفي ذات الإطار فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علق على إعلان حماس بموافقتها على إطلاق سراح الرهينة عيدان ألكسندر و4 رهائن آخرين لقوا حتفهم، قائلا إنه: "بينما قبلت إسرائيل مخطط ويتكوف، فإن حماس متمسكة برفضها ولم تتحرك قيد أنملة .



وتابع مكتب نتنياهو: في الوقت نفسه، تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية"



و أضاف : أن نتنياهو سيعقد إجتماعاً للطاقم الوزاري مساء غدا السبت لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض، واتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية.

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