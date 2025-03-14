تفاصيل ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في مناطق تسليم الرهائن

كشفت أحد المنصات الأمنية الفلسطينية في غزة، الخميس، عن ضبط عدد من أجهزة التجسس الإسرائيلية في قطاع غزة، في إطار محاولاته الحصول على معلومات عن الأسرى الإسرائيليين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



أجهزة التجسس تم توزيعها بشكل متفرق في مناطق عمليات تسليم الرهائن

وبحسب البيان الصادر عن المركز الفلسطيني للإعلام، أن أجهزة التجسس، المضبوطة كانت مموهة بأشكال مختلفة، وموجودة في مناطق متفرقة، كانت قد شهدت عمليات نشطة للمقاومة، خاصة خلال عمليات تسليم الدفعات السبعة من الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".



ونقلت المنصة الأمنية عن أحد المسؤولين الأمنين قوله : "وفق التحليل الفني والعملياتي، قدر الفنيون، أن أجهزة التجسس المضبوطة، تم زرعها من خلال حوامات صغيرة، على غرار حوامة الكواد كابتر، حيث يستغل العدو أوقات الإفطار والسحور وساعات الليل المتأخرة، من أجل تشغيل وتوجيه هذه الحوامات".

المنصة دعت الفلسطينين للإبلاغ عن أي أجهزة مشتبه بها



كما دعت المنصة "الفلسطينيين في قطاع غزة إلى اليقظة والحذر، واتباع الإجراءات الأمنية اللازمة مثل تمشيط أسطح المنازل والمباني والخيام بشكل دوري، وعدم الحديث في أمور عسكرية وأمنية داخل الأماكن غير الآمنة، والإبتعاد عن أي أجسام مشبوهة، وعدم الحديث بجوارها، وإبلاغ الأمن عنها فورا".

كما أوردت المنصة أن "طائرة كواد كابتر حلقت فوق مئذنة مسجد القسام في مخيم النصيرات بالتزامن مع صلاة العشاء، بهدف جمع المعلومات".

وكان نحو 50 شخصًا من أقارب الرهائن الإسرائيلين المحتجزين في غزة، قد قدموا إلتماسًا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه في القطاع.

وأكدت العائلات في التماسها أن هذا القرار يشكل خطرًا جسيمًا على حياة المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أنه يُعرّضهم لمصاعب صحية وبيئية شديدة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أعربت عائلات المحتجزين في بيان لها عن قلقها العميق قائلة: "هذا قرارٌ يُعرّض حياة المحتجزين للخطر بشكلٍ مباشر وفوري"، مضيفة أن القرار لا يُحترم فيه الحق الإنساني في الحياة والظروف الملائمة.

إقرأ أيضاً

شبكةCNN تكشف تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن إستغلال الجنود للمدنين الفلسطينين

إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو أصدرت أوامرها للجيش بالإستعداد لإستئناف الحرب على غزة